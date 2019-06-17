В Ярославской области снизился уровень смертности

Он упал на 5,2 процента, а среди людей трудоспособного возраста – на 6,2 процента. Показатель младенческой смертности, так же как и в 2018 году, остается одним из самых низких среди регионов Центрального федерального округа и России.

Жители Ярославской области стали реже умирать от острого инфаркта миокарда на 7,9 процента. По сравнению с прошлым годом в два раза уменьшилась смертность от туберкулеза. Отмечается также снижение показателей смертности от болезней эндокринной и нервной систем.

Все это - результат работы областного департамента здравоохранения и фармации по системной работе по оказанию своевременной и качественной медицинской помощи населению.

Для профилактики болезней органов дыхания департамент в 2019 году планирует привить против гриппа более 600 тысяч человек (47,8 процента населения региона), из них 107 тысяч – дети. Также продолжается вакцинация против пневмококковой инфекции. В 2019 году на средства областного бюджета планируется приобрести по три тысячи доз вакцин «Пневмовакс» и «Превенар 13».

Для снижения смертности от болезней системы кровообращения в департаментом принимаются меры, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи. В частности, в Ярославской области эффективно функционируют сосудистые центры для оказания помощи больным с острой сосудистой патологией, развиваются высокотехнологичные виды медицинской помощи.

Основные усилия департамента для снижения смертности от злокачественных новообразований в настоящее время направлены на профилактическую работу, предупреждение и своевременное выявление заболеваний.