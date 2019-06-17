2019-06-17T13:14:11+03:00
Здоровье

Более 40 тысяч жителей Ярославской области обследуют специалисты выездных поликлиник

В течение года бригада врачей областной клинической больницы совершит 17 выездов и побывает во всех центральных районных больницах
Мария СОКОЛОВА
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Только в июне несколько сотен детей из Переславского, Пошехонского и Первомайского районов смогут пройти обследование рядом с домом.Только в июне несколько сотен детей из Переславского, Пошехонского и Первомайского районов смогут пройти обследование рядом с домом.Фото: Правительство Ярославской области
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Департамент здравоохранения и фармации региона проводит масштабную работу по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению. Узкие специалисты из крупных медицинских учреждений региона регулярно выезжают в районы, чтобы обследовать их жителей и в случае необходимости проконсультировать врачей местных больниц. Так, специалисты Ярославской онкологической больницы проведут не менее 15 подобных мероприятий. В этом году онкологи уже посетили Большесельский, Даниловский, Переславский, Тутаевский, Угличский районы и поликлиники №1 и 4 Центральной городской больницы.

В муниципальных образованиях работают мобильные флюорографы, полученные медучреждениями региона в конце прошлого года, передвижные фельдшерско-акушерские пункты и мобильный диагностический комплекс областной детской клинической больницы. Только в июне несколько сотен детей из Переславского, Пошехонского и Первомайского районов смогут пройти обследование рядом с домом.

– Одна из целей регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», разработанного в рамках национального проекта «Здравоохранение», – обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Все жители региона должны быть охвачены профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В 2018 году бригады врачей-специалистов осуществили 3213 выездов и осмотрели 38021 человека. В этом году будет охвачено не менее 40 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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