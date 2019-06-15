2019-06-14T15:54:51+03:00
Иваново

В Пучеже женщина с топором причинила «легкий вред здоровью» собутыльника

Она ударила его по голове, но, видимо, была слишком пьяна, чтобы попасть как следует
Роман РЫЖИКОВ
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До этого преступления женщина уже успела наломать дровДо этого преступления женщина уже успела наломать дровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ивановской области 35-летняя женщина чуть не убила своего 41-летнего приятеля. Пьяная пара выясняла отношения, когда в руках женщины оказался… топор! К счастью, в нетрезвых женских руках инструмент не сумел превратиться орудие убийства – женщина ударила мужчину по голове, но нанесла лишь «легкий вред здоровью», как говорят полицейские.

До этого преступления женщина уже успела наломать дров. На счету у амазонки уже два уголовных дела за аналогичные преступления. Был ли в ее руках топор в предыдущие разы, не уточняется. Еще однажды женщину судили за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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