В Пучеже женщина с топором причинила «легкий вред здоровью» собутыльника

В Ивановской области 35-летняя женщина чуть не убила своего 41-летнего приятеля. Пьяная пара выясняла отношения, когда в руках женщины оказался… топор! К счастью, в нетрезвых женских руках инструмент не сумел превратиться орудие убийства – женщина ударила мужчину по голове, но нанесла лишь «легкий вред здоровью», как говорят полицейские.

До этого преступления женщина уже успела наломать дров. На счету у амазонки уже два уголовных дела за аналогичные преступления. Был ли в ее руках топор в предыдущие разы, не уточняется. Еще однажды женщину судили за кражу.