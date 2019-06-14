В «Норских резиденциях» построят детский сад

Для молодых семей с детьми

- Мы даем старт прекрасному начинанию: родители скоро смогут водить своих детей в детский сад в «Норских резиденциях» - микрорайоне, где одновременно с жилыми домами строятся социальные объекты, - сказал заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.

В новом садике будут работать 12 групп для детей от полутора до семи лет. Планируется, что детский сад сдадут в эксплуатацию в 3 квартале 2020 года.

Безусловно, это очень важно для сегодняшних и завтрашних жителей «Норских резиденций». Среди тех, кто приобретает здесь квартиры, очень много молодых семей с детьми. С каждым годом здесь все больше малышей. Важно и то, что детям в садике «Норских резиденций» будет наверняка комфортнее общаться: соседи по двору окажутся и соседями по группе в детском саду, они крепче подружатся и быстро привыкнут к садику. Молодые мамы это понимают и не скрывают радости по поводу начавшегося строительства.

– То, что в «Норских резиденциях» заложен детский сад, – долгожданное событие и для застройщика, и для жителей. Такие социальные объекты необходимы. Благодарю всех, кто своим трудом обеспечивает развитие нашего города, – отметил мэр Ярославля Владимир Волков, – Поздравляю с началом нового строительства!

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Хотите заниматься спортом не отходя от дома?

Участники знаменательного события смогли познакомиться и с только что открытой в «Норских резиденциях» уникальной спортивной площадкой, оснащенной различными тренажерами для силового тренинга.

– Подобных спортплощадок на свежем воздухе в Ярославле нет. Здесь используются новые тренажеры, рассчитанные на проработку разных групп мышц. Некоторых из них я не видел даже в спортзалах. Тренируясь здесь, получаешь и нужную нагрузку, и удовольствие, – говорит Александр Антипов, тренер спорткомплекса «Атлетика», бронзовый призер России по бодибилдингу, бронзовый призер чемпионата Европы по классическому бодибилдингу.

Наступило лето, и профессиональные спортсмены регулярно проводят в «Норских резиденциях» зарядки и тренировки, участником которых может стать каждый ярославец, т.к. площадка открыта для всех.

–Я предлагаю всем ярославцам оценить ее возможности, – советует Иван Волокитин, действующий чемпион нескольких областей России по пауэрлифтингу и бодибилдингу. – Каждую субботу и воскресенье с 11 часов мы проводим здесь бесплатные тренировки для всех желающих. На площадке могут заниматься как профессиональные бодибилдеры, так и начинающие спортсмены

Отметим, что в марте в «Норских резиденциях» ввели в строй 10-ю очередь на 148 квартир, в апреле новоселы уже получили ключи. В этом году сдадут еще одну очередь, в 2020-м – две. На данный момент «Норские резиденции» – это 70 тысяч кв. метров жилья, 28 домов и 1100 квартир. В процессе строительства находятся еще 30 тысяч кв. метров жилья.

Участники знаменательного события смогли познакомиться и с только что открытой в «Норских резиденциях» уникальной спортивной площадкой

Комфорт и забота

То, что в «Норских резиденциях» заложен детский сад - свидетельство того, что квартал планомерно развивается: детсад не начали бы строить, если бы квартал не пользовался все большей популярностью покупателей квартир.

Продолжит развиваться и спортивная инфраструктура. Спортплощадки будут расширяться и дополняться новым оборудованием. В дополнение к ним в ближайшее время здесь откроют линию для кроссфита и построят два теннисных корта. Квартал приобретает очертания спортивного, дети видят, как тренируются, играют и состязаются взрослые, и следуют их примеру. Значит, в «Норских резиденциях» вырастет здоровое поколение.

С таким подходом согласен и заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец:

– Хотелось бы отметить комплексный подход к развитию этой территории, говорит он. – Здесь не просто возводят дома, а заботятся о создании необходимой социальной инфраструктуры. Появляются спортивные площадки, детские городки, магазины, фитнес-клуб. Планируется благоустройство парковой зоны и озеленение прилегающей территории вдоль реки Норы. И теперь мы надеемся, что жители динамично развивающегося микрорайона с почти 3-тысячным населением скоро будут водить своих детей в детский сад в шаговой доступности.

Телефон: (4852) 700-555

www.norskoe.ru.

Застройщик ООО «Норские резиденции». Реализация квартир осуществляется по договорам долевого участия в строительстве в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ.

Разрешение на строительство № 76-301000-564-2017 от 25.12.2017. Проектная декларация размещена на сайте www.norskoe.ru. ОГРН 1127604003097

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