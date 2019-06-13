В Ярославской области пошли грибы: куда отправиться на тихую охоту

В Ярославле пошли грибы. Жители региона уже хвастаются в соцсетях фотографиями первых найденных подберезовиков.

- Грибы собирал не в лесу, а в молодом осиннике около дороги. Это место приметил еще в прошлом году, осенью. Здесь всегда много подберезовиков и подосиновиков, - рассказал пресс-секретарь Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Андрей Серов, который собрал свой первый в этом году грибной урожай в Переславском районе.

Впрочем, грибы есть и в других местах. Специалисты говорят, что лучше всего они растут в разряженных лесах и на опушках, где нет бурелома, высокой травы и часто стоящих деревьев.

- Первая волна роста грибов обычно проходит в конце апреля – мае. В этот период мы собираем сморчки и строчки. Сейчас началась вторая волна. Эти грибы называют колосовиками, так как растут в то время, когда колосятся злаковые, - рассказала ярославский миколог Ольга Лазарева.

Сейчас в рост идут грибы с губчатой структурой шляпки - подберезовики, подосиновики и белые. Продлится эта грибная волна примерно до конца июня. С конца июля до середины августа ожидается еще один всплеск роста грибов. К губчатым добавятся пластинчатые – сыроежки, грузди и другие. Четвертая волна обычно приходится на вторую половину сентября - середину октября. В этот период в основном растут осенние опята, рядовки. Между волнами грибы тоже можно собирать, но их, как правило, меньше.

НА ЗАМЕТКУ

Когда лучше отправляться за грибами

Специалисты советуют отправляться на тихую охоту на второй-четвертый день после дождя. Именно в этот период грибы растут лучше всего. Если пойдете раньше, можете еще ничего не найти. А позже – грибы могут достаться не вам, а личинкам мух, жуков и комаров, которые любят откладывать яйца в хорошие грибочки.

КСТАТИ

Список грибных мест в Ярославской области:

Рыбинское направление - Тихменево, Мархачево, Шестихино, Омляково, Кобостово.

Любимское направление - Ермаково, Слобода, Закобякино (практически все леса).

Ростовское направление - станция «Река», Сильницы, Петровское, платформа 187 км,

Некоузское направление - Дуброва, Остроги, Веретея

Тутаевское направление - Митинское, Михайловское.

Даниловское направление - Путятино, Михальцево, Козлово, Догадцево.

Большесельское направление - Мешково, Афанасово, Михальцево, Варегово

Гаврилов-Ямское направление - Строково, Лахость, Котово

Костромское направление - Лютово (от железной дороги направо).