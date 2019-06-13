2019-06-13T17:07:06+03:00
Общество

В День России в Ярославле открыли семейный центр «Лукоморье»

Здесь родители с детьми могут вместе интересно провести время
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В День России в Ярославле открыли семейный центр «Лукоморье».В День России в Ярославле открыли семейный центр «Лукоморье».
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Ко Дню России гостинично-ресторанный комплекс «Алеша Попович Двор» открыл новый семейный центр «Лукоморье».

Теперь в самом центре города, на улице Нахимсона, у ярославцев появилась возможность семейного отдыха.

К услугам гостей центра – лабиринт, детское кафе, мастер-классы, сувенирная лавка сладостей, а также услуга няни для самых маленьких.

В центре работают профессиональные аниматоры, что позволит мамам и папам отдохнуть вместе с детьми под озорной смех своих малышей.

В «Лукоморье» дети из многодетных семей и дети с особенностями развития получают 50% скидки на все услуги центра.

Каждую субботу для всех гостей семейного центра бесплатно проводятся гастрономические мастер-классы по приготовлению разных вкусностей: пряников, леденцов, яблок в карамели, шоколада.

В течение месяца посетителей «Лукоморья» ждут бесплатные увлекательные мастер-классы по квиллингу, рисованию, лепке, а также бесплатные занятия по английскому языку, изучению окружающего мира, космоса, робототехнике.

Семейный центр «Лукоморье» открыт для вас ежедневно без обеда и выходных с 10 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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