2019-06-11T17:01:06+03:00
Иваново

Гости из ближнего зарубежья поставляли в Иваново героин

Полицейские перекрыли канал поставки наркотиков
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: УМВД России по Ивановской областиФото: УМВД России по Ивановской области
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В Московском ивановские наркополицейские задержали двоих гостей из ближнего зарубежья с крупной партией героина. У 26-летнего молодого человека и его 24-летнего подельника изъяли 144 грамма. Злоумышленники делали закладки и продавали яд в интернете.

Торговцев смертью посадили в изолятор временного содержания. Им грозит до двадцати лет лишения свободы.

В Ярославской области задержали мужчину с амфетамином. Больше 43 граммов наркотика мужчина приобрел «для себя»

ИСТОЧНИК KP.RU

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