Гости из ближнего зарубежья поставляли в Иваново героин

В Московском ивановские наркополицейские задержали двоих гостей из ближнего зарубежья с крупной партией героина. У 26-летнего молодого человека и его 24-летнего подельника изъяли 144 грамма. Злоумышленники делали закладки и продавали яд в интернете.

Торговцев смертью посадили в изолятор временного содержания. Им грозит до двадцати лет лишения свободы.

В Ярославской области задержали мужчину с амфетамином. Больше 43 граммов наркотика мужчина приобрел «для себя»