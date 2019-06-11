2019-06-11T16:40:14+03:00
Кострома

Костромич забил любимую ломом, а после этого попал в страшную аварию

Следственный комитет расследует жестокое преступление [фото]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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После убийства любимой костромич попал в аварию. Фото: СУ СКР по Костромской области.После убийства любимой костромич попал в аварию. Фото: СУ СКР по Костромской области.
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Жуткая история произошла в Костромской области в ночь на 11 июня. В селе Кузнецово была жестоко убита 38-летняя женщина. Ее несколько раз ударили кувалдой по голове. После этого женщина скончалась на месте происшествия.

По версии следствия, зверство сотворил 34-летний сожитель погибшей костромички.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения после длительного употребления спиртных напитков, он нанес своей сожительнице множественные удары кувалдой по голове, отчего потерпевшая скончалась, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Костромской области.

После совершения преступления мужчина на своей машине поехал в сторону Костромы, но в районе моста через реку Шача, на котором шел ремонт, не справился с управлением и врезался в экскаватор. Сейчас его задержали, идет расследование.

Мужчина уезжал с места преступления и врезался в экскаватор. Фото: СУ СКР по Костромской области.

Мужчина уезжал с места преступления и врезался в экскаватор. Фото: СУ СКР по Костромской области.

Жестокое убийство произошло в доме, где жила пара. Фото: СУ СКР по Костромской области.

Жестокое убийство произошло в доме, где жила пара. Фото: СУ СКР по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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