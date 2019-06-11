2019-06-11T16:02:00+03:00
Общество

Губернатор Ярославской области дал старт проекту «Артек Ярославии»

Сегодня, 11 июня, Дмитрий Миронов посетил лагерь имени Горького
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Дмитрий Миронов посетил международный детский центр "Артек"Дмитрий Миронов посетил международный детский центр "Артек"Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Глава региона дал старт проекту «Артек Ярославии». В рамках этого проекта здесь будут реализовываться программы, сертифицированные по критериям оценки международного детского центра.

– Открытие этого проекта – знаменательное событие для всего региона, - сказал Дмитрий Миронов. – Мы сделали все для того, чтобы дети во время летних каникул могли получать дополнительное образование, участвовать в спортивных мероприятиях, встречаться с интересными людьми. Пусть в лагере зажжется частица костра прославленного международного детского центра «Артек»! Планируем, что проект в дальнейшем станет круглогодичным.

На торжественной линейке глава региона подарил лагерю несколько комплектов мячей. Также в ходе визита Дмитрий Миронов побывал в корпусе для занятий и питания детей, осмотрел спортивный зал, жилые комнаты, пообщался с ребятами.

Губернатору Ярославской области рассказали о тех мероприятиях, которые будут проходить во время смен, и особенностях программ. Они будут реализовываться под контролем 10 вожатых из Артека. Также в лагере работают студенты ярославских вузов, которые прошли стажировку в международном детском центре.

– У каждого отряда – свой профиль: туристический, медицинский, театральный, предпринимательский и другие, – отметил методист управления профессионального развития педагогического персонала МДЦ «Артек» Сергей Желудько. – Благодаря поддержке трех ярославских вузов, в лагере созданы студии детского творчества: технические, художественные социальные, где ребята могут попробовать силы в роботехнике, танцах, найти интересное для себя занятие.

Всего за лето в новых программах смогут поучаствовать около двух тысяч детей. У каждой смены будет свое направление: спортивное, театральное, творческое, патриотическое. Первая проходит под девизом «Нам посчастливилось родиться в России!». Сегодня ребята были вовлечены в старинные русские игры и забавы.

Проект «Артек Ярославии» реализуется в рамках подписанного в декабре прошлого года соглашения между Правительством области, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ЯГТУ и Международным детским центром «Артек». Для участия в работе были отобраны 30 студентов вузов региона. С 14 февраля по 29 апреля они проходили стажировку в «Артеке» в качестве вожатых.

Детский оздоровительный лагерь им. М. Горького существует с 1958 года. В 2007 году он передан в подчинение ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра». В лагере имеется крытый спортивный зал, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, кино- и дискозалы, библиотека, помещения для занятий в творческих объединениях.

В каждом корпусе есть место для общего отрядного сбора, где можно посмотреть телевизор, поиграть в настольные игры, почитать, провести конкурсные и игровые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ярославцы могут получить 1,2 миллиона на помощь детям
В Переславском районе из реки достали тело 23-летнего парня
В ярославском УФСИН опровергли информацию о голодовке Евгения Урлашова
Последнее слово обвиняемого в педофилии бизнесмена
В Рыбинске в многоквартирных и частных домах отключат газ
Октябрьскую площадь в Ярославле отремонтируют в июле
В Ярославле таксист украл с карты пьяного клиента 580 тысяч рублей
В Ярославле осудили наркомана, который ехал за рулем без прав
Ярославская пара ушла в торговый центр, оставив в машине двоих детей и собаку
В Ярославле на Московском проспекте автобус протаранил забор
В Ярославской области мужчина совершил серию краж, вынося из магазинов шампуни и зонты
В Рыбинске застолье закончилось удушением и угрозами убийства
В Ярославле автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой
В Ярославле с 20 июня изменится расписание автобусов № 7 и 10
Мужчина забыл 150 тысяч рублей в банкомате. Вы только представьте его лицо, когда он это осознал
В Ярославской области двух детей сбили на пешеходном переходе
В Ярославской области перевернулся автомобиль: пострадала женщина
В Ярославской области женщина задолжала по алиментам 175 тысяч рублей и отправилась убирать улицы
Продавал запчасти в интернете: мошенник из Пензы обманул жителя Рыбинка на 11 тысяч рублей
Возможно, сердечный приступ: ярославцу стало плохо на пляже