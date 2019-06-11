В ярославской детской больнице в жару в операционных отключились кондиционеры

Настоящая чрезвычайная ситуация произошла 9 июня в ярославской областной детской больнице. В операционных отключилось кондиционирование, а потом еще и свет.

- Хочется кричать матом! В операционной +35. Врачи жалуются главному врачу, он им отвечает: «Нет, это не правда, там работает кондиционер». Посредине обсуждения отмены, назначенных на неделю операций вырубается электричество в половинах отделений и реанимации. Никто не знает в чем дело! При выходе на улице встретил заведующего реанимацией, который у электрощитов ругался с ребятами, которые в ней что-то меняли. «Руководство в курсе, что мы выключим электричество»! Супер! А отделения не предупредили! – выложил свой крик души на страничке в Facebook врач больницы Леван Еремейшвили.

Ярославцы под постом возмущаются по поводу происходящего. Однако, по словам главного врача детской больницы Марины Писаревой, причиной ЧП стал не чей-то недосмотр, а … тополиный пух. По ее данным, система вентиляции, смонтированная семь лет назад, регулярно проходила проверки и ремонты. Особых проблем проблем не возникало. Последний раз техническое обслуживание проводилось совсем недавно - 7 июня.

- 9 июня, когда произошел сбой в работе системы вентиляции операционного блока, оперативно был вызван инженер обслуживающей организации. По заключению мастера, вышли из строя фильтры, которые забились тополиным пухом. Обслуживающая организация обязалась доставить и установить необходимые фильтры до 12 июня, - сообщила Писарева.

В связи с возникшими проблемами, часть операций была сдвинута по срокам, но, так как все они были плановыми, пациенты не пострадали. В больнице не стали отрицать, что было и отключение электроэнергии. Свет отсутствовал 15 минут. На это время был запущен генератор, а также источник бесперебойного питания. Сейчас руководство медучреждения отчитывается, что в больница работает в штатном режиме. В три операционные временно поставили бытовые кондиционеры. В операционной для травматолого-ортопедических операций кондиционер имеется.

- Принимаем пациентов, проводим операции, - сообщили в больнице.