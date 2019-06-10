Жителей Костромской области предупредили о ветре и грозе с градом. По данным Гидрометцентра, 10 и 11 июня в отдельных районах Костромской области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

- Сильный ветер и гроза могут стать причиной нарушения электроснабжения, падения рекламных щитов, башенных кранов, деревьев, обрушения широкопролетных элементов зданий из легких металлических конструкций. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов на автодорогах, - сообщили в правительстве региона.

В связи с этим власти и МЧС просят жителей соблюдать меры предосторожности. В частности, при усилении ветра рекомендуется оставаться дома, не оставлять детей без присмотра. Окна лучше плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Для предотвращения попадания молнии избегать открытых пространств, ограничить использование электрических приборов и сотовых телефонов. При возникновении экстренных ситуаций костромичам посоветовали обращаться в оперативные службы по телефонам 01 и 101 с мобильного телефона или 112.