2019-06-08T19:15:19+03:00
Дом. Семья

В Ярославле медведица Маша пережидает жару в ванне: 7 забавных фото

Вода помогает животному охладиться в зной
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Медведица Маша спасается в жару в ванне с прохладной водой. Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.Медведица Маша спасается в жару в ванне с прохладной водой. Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.
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В Ярославле стоит аномальная жара. Столбик термометра 8 июня дошел до 32 градусов. Синоптики говорят, что это на 7 градусов выше климатической нормы. Перенести такую духоту не всем легко. От изнуряющего зноя страдают не только люди, но и животные.

Живой символ Ярославля медведица Маша, которая живет в музее-заповеднике, спасается от жары, принимая прохладные ванны. А иногда смотритель ей еще устраивает и импровизированный душ из шланга. Мария в эти моменты радуется, как ребенок.

А вот для зверей из ярославского зоопарка ничего дополнительного в жару не предлагают.

- У нас ландшафтный зоопарк. Животные живут в условиях, приближенных к естественным. У них на территории есть и открытые участки, и тенистые, и водоемы. Поэтому наши обитатели сами выбирают, где им находиться и что делать - полежать в теньке или охладиться в воде, - рассказал пресс-секретарь Ярославского зоопарка Никита Кобзев.

В Ярославле стоит 30-градусная жара. Жарко и людям и животным Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

В Ярославле стоит 30-градусная жара. Жарко и людям и животным Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

Можно и охладиться и попить. Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

Можно и охладиться и попить. Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

О, холодненькая пошла! Красота! Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

О, холодненькая пошла! Красота! Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

Можно полежать и на спинке. Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

Можно полежать и на спинке. Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

До чего довольная мордаха! Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

До чего довольная мордаха! Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

"Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи". С этими строчками Пушкина даже мишки согласны. Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

"Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи". С этими строчками Пушкина даже мишки согласны. Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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