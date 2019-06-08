В Ярославле медведица Маша пережидает жару в ванне: 7 забавных фото

В Ярославле стоит аномальная жара. Столбик термометра 8 июня дошел до 32 градусов. Синоптики говорят, что это на 7 градусов выше климатической нормы. Перенести такую духоту не всем легко. От изнуряющего зноя страдают не только люди, но и животные.

Живой символ Ярославля медведица Маша, которая живет в музее-заповеднике, спасается от жары, принимая прохладные ванны. А иногда смотритель ей еще устраивает и импровизированный душ из шланга. Мария в эти моменты радуется, как ребенок.

А вот для зверей из ярославского зоопарка ничего дополнительного в жару не предлагают.

- У нас ландшафтный зоопарк. Животные живут в условиях, приближенных к естественным. У них на территории есть и открытые участки, и тенистые, и водоемы. Поэтому наши обитатели сами выбирают, где им находиться и что делать - полежать в теньке или охладиться в воде, - рассказал пресс-секретарь Ярославского зоопарка Никита Кобзев.

В Ярославле стоит 30-градусная жара. Жарко и людям и животным Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

Можно и охладиться и попить. Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

О, холодненькая пошла! Красота! Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

Можно полежать и на спинке. Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.

До чего довольная мордаха! Фото предоставлено Ярославским музеем-заповедником.