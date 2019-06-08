В Ярославской области обнаружили разлив мазута в Волге. Первыми тревогу забили пользователи соцсетей.

- Шли на лодке по Волге и напротив Мининского острова в Некрасовском районе обнаружили это. Вся река и весь берег в мазуте, плавают сгустки данной субстанции, вонь дикая, - сообщила вечером 6 июня Екатерина Катышева в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».

Власти и правоохранители начали проверку факта. Фото: Екатерина Катышева в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте».

Есть информация, что недалеко от места разлива расположен туристический школьный лагерь. На следующий день на проблему отреагировали власти.

– Так как Волга находится в зоне федерального экологического надзора, материалы по фактам появления пятен мазута на водном объекте направлены для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующих мер в региональные управления Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру, – сообщил директор областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Свою проверку начал и региональный Следственный комитет.

- В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в СУ СКР по Ярославской области.