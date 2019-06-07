В Иванове ожидается аномально жаркая погода

Ивановцев предупредили об аномальной жаре, которая ожидается в регионе с 7 по 11 июня. В эти дни столбик термометра будет подниматься до 27-30 градусов. Это на 7 и более градусов выше климатической нормы.

В областном МЧС уже заявили, что в выходные, 8 и 9 июня, будут в усиленном режиме контролироваться водоемы.

- Всего к работе в составе 64 патрульных групп на водных объектах планируется привлечь 138 человек и 46 единиц техники. Основные задачи, возложенные на патрульные группы - обеспечение безопасности людей на водных объектах, проведение информационно – разъяснительной работы с гражданами, купающимися в необорудованных местах, - сообщили в ведомстве.

НА ЗАМЕТКУ

Как пережить жару

Ивановские специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых правил, которые помогут пережить жару без неблагоприятных последствий:

- Как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. В случае необходимости, пользуйтесь головными уборами или зонтами:

- с 12 до 16 часов солнце наиболее активно, лучше в это время находиться дома; - пейте как можно больше жидкости; - не занимайтесь активными видами спорта; - не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что грозит пищевым отравлением; - не используйте декоративную косметику: она закупоривает поры, препятствуя охлаждению организма - ограничьте длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательны на дороге, так как в жару самочувствие может ухудшиться, рассеивается внимание и снижается скорость реакции; - не нервничайте. Любое перевозбуждение может спровоцировать тепловой или солнечный удар; - не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка. - случае нештатных ситуаций сообщайте о них по телефону МЧС 101 или 112.