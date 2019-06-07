2019-06-07T18:52:14+03:00
Иваново

В Иванове ожидается аномально жаркая погода

Температура на 7 градусов превысит климатическую норму
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Иваново пришла жара.В Иваново пришла жара.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ивановцев предупредили об аномальной жаре, которая ожидается в регионе с 7 по 11 июня. В эти дни столбик термометра будет подниматься до 27-30 градусов. Это на 7 и более градусов выше климатической нормы.

В областном МЧС уже заявили, что в выходные, 8 и 9 июня, будут в усиленном режиме контролироваться водоемы.

- Всего к работе в составе 64 патрульных групп на водных объектах планируется привлечь 138 человек и 46 единиц техники. Основные задачи, возложенные на патрульные группы - обеспечение безопасности людей на водных объектах, проведение информационно – разъяснительной работы с гражданами, купающимися в необорудованных местах, - сообщили в ведомстве.

НА ЗАМЕТКУ

Как пережить жару

Ивановские специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых правил, которые помогут пережить жару без неблагоприятных последствий:

- Как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. В случае необходимости, пользуйтесь головными уборами или зонтами:

- с 12 до 16 часов солнце наиболее активно, лучше в это время находиться дома; - пейте как можно больше жидкости; - не занимайтесь активными видами спорта; - не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что грозит пищевым отравлением; - не используйте декоративную косметику: она закупоривает поры, препятствуя охлаждению организма - ограничьте длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательны на дороге, так как в жару самочувствие может ухудшиться, рассеивается внимание и снижается скорость реакции; - не нервничайте. Любое перевозбуждение может спровоцировать тепловой или солнечный удар; - не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка. - случае нештатных ситуаций сообщайте о них по телефону МЧС 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Седина в бороду, ножницы под ребро: 66-летний ярославец избил своего одноклассника
Не домомучительница: ярославна стала почти лучшим управдомом в России
Ярославская область будет сотрудничать с корейскими компаниями
В Ярославле мужчина упал с многоэтажки, пытаясь спуститься вниз по простыням
В Ярославле 420 семьям в июне отключат газ
В Ярославле арест свадебного платья помог приставам получить долг
В Ярославле стартовала программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Рыбинске сразу несколько человек пострадали от рук интернет-мошенников
«Давай займемся»: на ярославских маршрутках нашли непристойную рекламу
В Ярославле обокрали туриста из Европы
В Ярославле из камеры хранения магазина украли сумку с вещами и деньгами
По факту появления мазута в Волге в Ярославской области проведут проверку