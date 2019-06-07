2019-06-07T18:28:48+03:00
Кострома

В Кострому пришла аномальная жара

Температура в регионе несколько дней будет на 7-11 градусов выше климатической нормы.
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Жара пришла в Кострому.Жара пришла в Кострому.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Костроме наступает аномальная жара. По данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в столице области и частично в районах с 7 по 11 июня среднесуточная температура воздуха будет в районе 25-30 градусов, что выше климатической нормы на 7-11 градусов.

- В связи с метеорологической обстановкой возможно возникновение лесных и торфяных пожаров, пал сухой растительности и угроза перехода огня на населенные пункты. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и заторов на автодорогах. Увеличится риск гибели людей в местах отдыха возле водоемов, - предупредили в пресс-службе администрации Костромы.

Специалисты напомнили, что жара негативно влияет и на самочувствие людей. Особенно страдают те, у кого имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, пожилые люди и дети. Власти дали рекомендации жителям - не находиться долго на солнце, особенно с непокрытой головой, надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк). Нужно регулярно пить воду, чай или сок. При этом желательно воздержаться от употребления алкоголя, пива, кофе. Детей не оставлять без присмотра. Особенно в автомобилях и у водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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