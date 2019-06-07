Дмитрий Миронов: «На питерском форуме президент России задал основные тренды экономического развития страны»

Вперед - к цифровой экономике

Президент поручил главам регионов усилить работу по привлечению инвестиций в нацпроекты, сделав акцент на высоких технологиях, тесном сотрудничестве государства и бизнеса, создании благоприятных условий для предпринимательства.

– По традиции Владимир Путин в своем выступлении задал основные тренды экономического развития России, и от того, насколько успешно регионы справятся с этими задачами, зависит благополучие страны и каждого ее жителя, – сказал Дмитрий Миронов. – Одной из ключевых стала тема «Технологии, приближающие будущее». На форуме правительство Ярославской области заключило ряд соглашений о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий. Это позволит успешно справиться с реализацией мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

В числе подписанных на ПМЭФ-2019 губернатором документов – соглашение с компанией «ХайТэк», направленное на внедрение технологий искусственного интеллекта в промышленность, здравоохранение, государственное управление и другие отрасли, договор с Национальной инжиниринговой корпорацией. Он обеспечит информационный обмен о реализующихся и перспективных инвестиционных проектах, позволит применить новые инструменты их оценки и предынвестиционной проработки.

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов усилить работу по привлечению инвестиций в нацпроекты, сделав акцент на высоких технологиях.Фото: Правительство Ярославской области

Также в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде Ярославской области в присутствии губернатора Дмитрия Миронова подписан документ о сотрудничестве между ЯрГУ имени П.Г. Демидова и компанией «1С», реализация которого будет способствовать достижению ключевых целей национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика РФ». В частности, совместная работа университета и компании нацелена на проведение прикладных исследований в сфере развития новых производственных технологий и искусственного интеллекта.

В Ростове станут выпускать одноразовые шприцы

Сегодня на ПМЭФ-2019 главой региона подписано важное соглашение как раз в тренде, заданном президентом страны, - с Росэлектроникой госкорпорации «Ростех». Она создаст в Ярославской области медико-фармацевтический кластер.

Медико-фармацевтический кластер будет сформирован на территории опережающего развития «Ростов». Общая сумма инвестиций в проект составит более 1 миллиарда рублей.

– В регионе успешно работает фармацевтический кластер полного цикла, поэтому у нас есть важные преимущества для развития смежного медико-фармацевтического кластера: система подготовки квалифицированных кадров, партнеры по сбыту, сервисная и инфраструктурная поддержка, – отметил Дмитрий Миронов. – Реализация проектов Ростеха позволит создать новые рабочие места, увеличить поступления в консолидированный бюджет, что положительно скажется на развитии, как моногорода Ростова, так и региона в целом.

В состав медкластера войдут производство гемостатических рассасывающихся материалов на основе чешских технологий и предприятие по выпуску инъекционных медицинских игл полного цикла мощностью до 700 миллионов изделий в год, включая игольные заготовки, дентальные иглы и иглы для вакуумных систем забора крови.

– В Ярославской области региональным правительством созданы очень комфортные условия для ведения бизнеса, – подчеркнул генеральный директор концерна «Вега» (структура Росэлектроники) Вячеслав Михеев. – Я уверен, что через два с половиной – три года мы осуществим открытие тех производств, создание которых мы запланировали.

В рамках проекта концерн «Вега» также займется централизацией клинико-диагностических лабораторий на территории Ярославской области. Такой подход позволит сократить расходы бюджета на лабораторные исследования не менее чем на 20 процентов.

Уникальные производства и новые рабочие места

Во второй день работы Петербургского международного экономического форума губернатор Ярославской области подписал ряд соглашений с инвесторами, которые планируют создать производства и реализовать высокотехнологичные проекты на территории Ярославской области.

– Общий объем инвестиций по этим соглашениям составит более 4 миллиардов рублей, – сказал Дмитрий Миронов. – По итогам реализации проектов будет создано свыше 500 новых рабочих мест, и, что особенно важно, почти половина из них – в моногородах.

Так, ООО «Нордик Берриз» планирует создать на территории опережающего развития «Гаврилов-Ям» уникальное по масштабу производство сублимированных ягод и фруктов. Инвестиции в проект составят не менее двух миллиардов рублей, в муниципальном образовании появится более 150 новых рабочих мест.

На территории индустриального парка «Новоселки» ООО «Дата центр» организует центр обработки данных с использованием новейшего оборудования. Высокотехнологичный компьютер будет проводить обработку всей информации по СБИС++ и СБИС не только в Ярославской области, но и в России. Инвестиции на начальном этапе составят 1 миллиард рублей, будет создано порядка 300 рабочих мест.

Производственная фирма «Аксиос» планирует строительство в Тутаеве комплекса по изготовлению промышленных уплотнительных элементов и создание нового направления в области металлообработки. В проект будет вложено 200 миллионов рублей.

Соглашение с ООО «Базис» предусматривает организацию в Ростове производства по обработке и закалке стекла различной толщины. Его будут использовать для оформления фасадов зданий, оборудования торговых комплексов и так далее. В настоящее время ведется подготовка к реализации проекта. Объем инвестиций – 150 миллионов рублей. Общее число рабочих мест на предприятии – не менее 50.

Также в Ростове планируется создание производства лифтов на площадке ООО «Умные технологии».

АО «Ярославская бумага» направит на модернизацию производства изделий из картона на территории области 700 миллионов рублей.

Так Петербургский международный экономический форум-2019 и подписанные на нем губернатором Дмитрием Мироновым соглашения определили дальнейший вектор развития региона.