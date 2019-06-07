2019-06-07T16:40:56+03:00
Происшествия

В Ярославле отец запер малыша в машине на 30-градусной жаре

Чтобы освободить ребенка, вызывали спасателей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Отец запер ребенка в машине на 30-градусной жаре. Фото: ЦГЗ Ярославля.Отец запер ребенка в машине на 30-градусной жаре. Фото: ЦГЗ Ярославля.
Изменить размер текста:

В Ярославле отец запер малыша на жаре в машине. Происшествие случилось около полудня 7 июня. Столбик термометра в это время дошел почти до 30 градусов.

Мужчина говорит, что сделал это не специально. Он вышел из автомобиля, чтобы переложить вещи на заднее сиденье, заблокировал водительскую дверь, чтобы никто не смог сесть на его место, а захлопнулись все двери. Ключи остались внутри.

Чтобы вызволить малыша, пришлось вызывать спасателей. Фото: ЦГЗ Ярославля.

Чтобы вызволить малыша, пришлось вызывать спасателей. Фото: ЦГЗ Ярославля.

- Задняя дверь была немного приоткрыта, но этой щели оказалось недостаточно, чтобы самому открыть машину, - рассказал отец ребенка.

В итоге пришлось вызывать спасателей.

- Для оказания помощи малышу наряд мчался с сиреной. Так как день очень жаркий, сотрудники опасались за маленького человечка, - рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты Ярославля.

К счастью успели вовремя. Ребенок был жив и мирно спал в автокресле на заднем сиденье.

Спасатели с помощью специальных инструментов быстро открыли дверь машины и сняли блокировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Седина в бороду, ножницы под ребро: 66-летний ярославец избил своего одноклассника
Не домомучительница: ярославна стала почти лучшим управдомом в России
Ярославская область будет сотрудничать с корейскими компаниями
В Ярославле мужчина упал с многоэтажки, пытаясь спуститься вниз по простыням
В Ярославле 420 семьям в июне отключат газ
В Ярославле арест свадебного платья помог приставам получить долг
В Ярославле стартовала программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Рыбинске сразу несколько человек пострадали от рук интернет-мошенников
«Давай займемся»: на ярославских маршрутках нашли непристойную рекламу
В Ярославле обокрали туриста из Европы
В Ярославле из камеры хранения магазина украли сумку с вещами и деньгами
По факту появления мазута в Волге в Ярославской области проведут проверку