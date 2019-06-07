В Ярославле отец запер малыша в машине на 30-градусной жаре

В Ярославле отец запер малыша на жаре в машине. Происшествие случилось около полудня 7 июня. Столбик термометра в это время дошел почти до 30 градусов.

Мужчина говорит, что сделал это не специально. Он вышел из автомобиля, чтобы переложить вещи на заднее сиденье, заблокировал водительскую дверь, чтобы никто не смог сесть на его место, а захлопнулись все двери. Ключи остались внутри.

Чтобы вызволить малыша, пришлось вызывать спасателей. Фото: ЦГЗ Ярославля.

- Задняя дверь была немного приоткрыта, но этой щели оказалось недостаточно, чтобы самому открыть машину, - рассказал отец ребенка.

В итоге пришлось вызывать спасателей.

- Для оказания помощи малышу наряд мчался с сиреной. Так как день очень жаркий, сотрудники опасались за маленького человечка, - рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты Ярославля.

К счастью успели вовремя. Ребенок был жив и мирно спал в автокресле на заднем сиденье.

Спасатели с помощью специальных инструментов быстро открыли дверь машины и сняли блокировку.