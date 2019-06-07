2019-06-07T13:18:44+03:00
Woman

Очаровательная визажист из Ярославля стала вице-миссис на конкурсе «Миссис Россия мира»

Ирина Дмитриева вошла в пятерку самых ярких участниц проекта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ирина Дмитриева из Ярославля стала третьей вице-миссис конкурса «Миссис Россия мира» - 2019. Фото: mrsworld.ruИрина Дмитриева из Ярославля стала третьей вице-миссис конкурса «Миссис Россия мира» - 2019. Фото: mrsworld.ru
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Очаровательная девушка из Ярославля Ирина Дмитриева получила корону на престижном международном конкурсе «Миссис Россия мира – 2019». Ирина завоевала титул третьей вице-миссис Россия.

В этом соревновании принимают участие замужние дамы от 18 до 47 лет.

- Проект ставит перед собой задачу продвижения института семьи как основу и залог благополучия и процветания государства в целом. Одна из главных целей конкурса показать, что замужняя женщина и мать не перестает быть социально активным членом общества, и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину, - говорят организаторы события.

Финалу конкурса, который прошел 6 июня в Москве, предшествовали региональные этапы. В Ярославле произошла беспрецедентная ситуация – победительницами признали сразу двух участниц, и они обе отправились в финал.

На общероссийском уровне за корону боролись более 50 претенденток. В итоге из топ-15 жюри выбрало пять победительниц - миссис и четверых вице-миссис Россия Мира.

Многие считают, что ярославна Ирина Дмитриева по праву оказалась в лидерах. Она – настоящее олицетворение лучших женских качеств.

- Вся моя жизнь тесно связана с искусством. С самого детства я увлекаюсь живописью. А второе мое увлечение – путешествия. Посетив новую страну, я обязательно делаю снимок пейзажа, чтобы, приехав домой, запечатлеть его на холсте. Очень люблю детей и провожу для них мастер-классы в частном музее по живописи, - рассказала о себе ярославская участница.

Увлечение живописью определило и профессию девушки. Она - визажист, бровист и стилист по волосам.

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Ирина Дмитриева из Ярославля.
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- Самое приятное в моей профессии – это видеть счастье в глазах девушек. Они преображаются, становятся более уверенными в себе, - отметила Ирина.

Жизненное кредо у девушки очень простое – она всегда стремиться оставаться хорошим человеком, не желать и не делать зла другим, помогать близким и нуждающимся в этом людям.

Корону же победительницы в конкурсе «Миссис Россия Мира 2019» надела мама четверых детей из Омска Екатерина Кузнецова. Она будет представлять Россию на международном финале конкурса «Missis World».

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Миссис Россия Мира 2019
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ИСТОЧНИК KP.RU

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