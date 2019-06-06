2019-06-06T16:17:29+03:00
Кострома

В Костромской области уже трое человек заразились боррелиозом от клещей

За неделю в регионе от укусов кровососов пострадало более тысячи жителей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Костромской области уже трое человек заразились боррелиозом от клещей.В Костромской области уже трое человек заразились боррелиозом от клещей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Костромской области уже трое человек заразились боррелиозом от клещей. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

Всего, по информации ведомства, за предыдущую неделю – с 27 мая по 2 июня – в медучреждения области по поводу укусов клещей обратились 1097 человек, в том числе, 191 ребенок.

- С целью снижения численности клещей, акарицидные (противоклещевые) обработки проводятся на территориях парков, скверов, зон массового отдыха населения, детских садов, школ, дачных кооперативов, кладбищ и прочих мест. Всего обработано территорий площадью 2337 гектаров, - сообщили Управлении Роспотребнадзора по Костромской области.

Специалисты еще раз напомнили, как защитить себя от клещей и что делать, если насекомое все же укусило.

ВАЖНО!

Как защититься от укусов клещей

- проводить само- и взаимоосмотры каждые 10-15 минут для обнаружения клещей;

- не садиться и не ложиться на траву;

- стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах;

- после возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду;

- не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;

- осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

- носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке, или заправлять волосы под косынку, шапку.

- Применять специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей: репеллентные средства (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу возможно для защиты от присасывания), акарицидные средства (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу недопустимо). Применять средства необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Если клещ присосался необходимо в максимально короткие сроки обратиться в медицинское учреждение для удаления и проведения исследования клеща на наличие клещевых инфекций, с целью определения дальнейшей тактики лечения и экстренной профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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