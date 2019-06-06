Праздничное шествие и квесты: полная программа празднования Дня России - 2019 в Ярославле

Мэрия опубликовала полную программу празднования Дня России - 2019 в Ярославле. Напомним, праздник пройдет 12 июня. Этот день станет выходным. Поэтому ярославцы смогут спокойно отдохнуть и погулять по городу. Для них приготовлено множество сюрпризов и развлечений.

Например, на Советской площади пройдет кубок по стритболу. По набережной вдоль Волги и Которосли прошествует праздничная мультинациональная колонна. На Даманском острове можно будет посмотреть концерт, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению деревянных игрушек и стать слушателем лектория. Свои праздничные программы пройдут и в районах города.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Советская площадь

11.00-17.00 - Кубок Советской площади по стритбол.

Центральные улицы

12.00-13.00 - праздничное шествие представителей разных национальностей, проживающих на территории России «РОССИЯНЕ. ПАРАД ДРУЖБЫ». Колонна пройдет от памятника Некрасову по верхнему ярусу Волжской набережной до Стрелки, затем по Которосльной набережной в парк на острове Даманский.

13.00-15.00 - индивидуальный квест по исторической части города. Участникам раздадут флаеры с зашифрованными достопримечательностями города. Задача - понять, что за место зашифровано, и найти его.

Даманский остров

13.00-16.00 - программа коллективов Ассамблеи народов России. Мастер-класс по изготовлению игрушек из дерева. Программы библиотек города Ярославля, квесты, викторины, бук-кроссинг. Раздача ленточек триколор.

15.00-16.00 - лекторий «Путешествия по России».

15.00-20.00 - выступления творческих коллективов города с праздничной патриотической программой.

20.00-22.00 - праздничная дискотека. Ди-джей – ведущая радио Energy и официальный ди-джей хоккейного клуба «Локомотив» Марина Горохова

Парк «Юбилейный»

12.00-13.00 – программа «Здоровая Россия!»

13.00-14.00 - «Сияй и славься Русь святая!». Концертная программа.

Парк у ДК «Гамма»

11.00-13.00 - семейный конкурс рисунка на асфальте в рамках праздника «День России» для детей дошкольного, школьного возраста и родителей «Родина моя - Россия».

Парк 30-летия Победы в Дзержинском районе

12.00-14.00 - праздничная интерактивная программа «Тебе, Россия, посвящаем!».

Парк «Рабочий сад»

12.00-14.30 - интерактивная программа «Родина моя – Россия!».

Парк «Нефтяник»

12.00-14.00 - праздничная программа «Я люблю тебя, Россия».

Музей истории города Ярославля (Волжская набережная, 17)

13.00-19.00 - музейный гастрономический фестиваль «История в датах и блюдах». Тема - «Чайные заметки»

Площадка перед ДК «Радий»

18.00-19.30 - концертная программа «Моя Россия – Моя страна!»

Парк у Госпиталя ветеранов

12.00-13.00 – игровая программа «Разноцветная парковка: «Россия – Родина моя!»

Дворец культуры «Судостроитель»

12.00-13.00 - интерактивная концертная программа «Тебе, Россия, посвящаем…!».

Дом культуры «Энергетик»

12.00-13.00 - праздничная концертная программа «А имя ей - Россия!»

Ярославский зоопарк

11.00-14.00 - экскурсия по Ярославскому зоопарку «Животные России». Интеллектуальная викторина «Животные России».