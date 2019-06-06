Как реорганизовать здравоохранение в Ярославской области, обсуждают власть и активные граждане

В мероприятии, посвященном реорганизации медицинских учреждений региона, участвовали эксперты, депутаты, члены профсоюза работников здравоохранения.

Один из вопросов касался объединенной больницы №3. По мнению экспертов, развиваться медучреждение, особенно в поселке Резинотехники, должно в направлении создания мощной амбулаторной службы.

– Здесь мы планируем создать сильную поликлинику с хорошими дневными стационарами – хирургическим, гинекологическим и терапевтическим. Потребность в этом большая, – рассказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов.

Главный педиатр области Марина Писарева добавила, что при этом необходимо выделить взрослое и детское отделения.

– Врачи не должны принимать детей в одном месте со взрослыми пациентами, как это было здесь раньше, – подчеркнула она.

Еще одна важная тема – объединение больниц №2 и 8. Слово взял главный травматолог области Александр Дегтярев.

– Для дальнейшей работы отделения ортопедии больницы №2 необходимы ремонт операционных, приобретение оборудования, получение лицензии на высокотехнологичную помощь, – сказал он. – Если перевести заявку в рубли: ремонт трех операционных залов – это минимум 100 миллионов рублей на каждый, приобретение высокотехнологичного артроскопического оборудования – минимум 6 миллионов рублей, а то, что реально необходимо, стоит 12 миллионов. При этом у нас недогружены мощности ортопедического отделения госпиталя ветеранов войн, больницы Соловьева. Здесь работают самые высококвалифицированные врачи, но эти медучреждения вынуждены людям отказывать, поскольку сейчас часть госзадания у больницы №2. В то же время я говорю о безопасности: нормальной реанимации во второй больнице нет.

Специалисты ортопедического отделения, по мнению главного травматолога, должны обязательно работать в районе, но только в дневном стационаре.

Также участники заседания обсудили объединение скорой помощи с медициной катастроф. Главный специалист департамента здравоохранения и фармации по скорой медицинской помощи Людмила Кукушкина отметила, что это позволит обеспечить более эффективное использование бригад при ДТП, ЧС, эвакуации тяжелых больных, усилить контроль за работой.

– Такая же реорганизация проведена в соседних Ивановской, Костромской областях, что показало правильность и эффективность этой инициативы, – сообщила она. – Станция скорой ежегодно обслуживает 220 – 230 тысяч вызовов, отделение медицины катастроф – 680 – 700. Нагрузка отделения центра медицины катастроф в среднем 1 – 1,5 вызова за сутки, на бригаду скорой помощи – 15 – 25 вызовов. При этом на ДТП выезжают в основном бригады скорой медицинской помощи.

Людмила Кукушкина подчеркнула, что при объединении все ставки врачей, фельдшеров, медсестер будут сохранены.

В дальнейшем тематические площадки по вопросам медицины будут проходить на площадках ОНФ регулярно. Департамент здравоохранения и фармации представит на них дорожную карту реорганизации отрасли.