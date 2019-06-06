Ярославия: устрицы, ботфорты и гольф

Ярославская область – это своего рода квест с необычными впечатлениями для тех, кто их хочет получить.

Мы отправились в небольшой пресс-тур по наводке нашей доброй знакомой – директора областного департамента туризма Юлии Рыбаковой. В компании с нами были и москвичи, и питерцы, и нижегородцы… Но удивился даже я – ярославец!

Устрицы из Крыма живут в Ярославле

Из Крыма на самолете привозят живых устриц в "Ванильное небо"Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Ванильное небо» на Речном вокзале знают почти все. А вы знаете, что сюда из Крыма на самолете привозят живых устриц? Здесь они и живут. Пока их не съедят гости заведения - с лимончиком, сухариками и под шампанское! Ребята, это вкусно! Попробуйте!

Едем дальше.

Рыбинск. Святой адмирал

Рыбинск. Частный музей адми

Федор Ушаков одержал победу в 43 морских боях, не потерпел ни одного поражения

рала Ушакова, православного святого. Нашего земляка. Праведный воин Федор Ушаков одержал победу в 43 морских боях, не потерпел ни одного поражения. При этом адмирал не потерял ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен.

В частном музее – удивительная коллекция. Многие экспонаты можно взять в руки. Французскую шпагу. Абордажную саблю или тесак. А чего стоят офицерские ботфорты? Дамы спрашивают – почему у них такие высокие каблуки и гофрированное голенище? Это женские сапоги? Нет! В музее объяснят, зачем каблуки и как эти сапоги надевали на офицера солдаты. Вот почему у адмирала было 17 денщиков! А еще тут зарядят старинную пушку и выстрелят из нее так, что… Ух !

Особая «изюминка» музея – прижизненный портрет адмирала, который он подарил монахам на острове Корфу. В отличие от «официального» портрета, написанного полвека спустя, тут – не холеный красавец в «николаевском» мундире с неправильным набором металлических орденов с драгоценными камнями. Тут – «морской волк» с обветренным лицом, в «павловской» адмиральской форме и с вышитыми (Ушаков тратил деньги не на золото и драгоценности, а на матросов!) орденами…

Есть в музее и уникальная коллекция, собранная и сделанная собственными руками Сергеем Фокиным - пилотом глубоководного аппарата «Мир», без которого Джеймс Кэмерон не смог бы снять свой знаменитый «Титаник», получивший 11 Оскаров. В коллекции – невероятные раковины и кораллы (теперь такие собирать запрещено) и две сотни моделей кораблей.

Советский Союз

Музей Советских времен

Поселок Рыбинской ГЭС.

Здесь в Доме культуры создали музей советских времен. Если вы постарше – увидите родную коммуналку и вещи из своего детства. Если помладше – бабушка (или экскурсовод) вам объяснит, как играли этими игрушками!

А еще тут – кабинет первого секретаря райкома, коллекции музыкальных инструментов, музыки и мультфильмов тех времен. Вы послушаете патефон и попьете чая с советскими пирогами. А потом обнаружите на задворках реставрируемый вагон-теплушку конца XIX века, в каком в Рыбинск в заключение приехал Александр Солженицын.

Гольф: в Европе круче нет!

Коприно - это курорт, на который не надо ехать далеко

Поселок Коприно на Рыбинском водохранилище известен многим. Приезжие характеризуют его как место, похожее на Прибалтику. Сосны, песчаные пляжи, хвойный воздух… Но тут теплей! И это – Родина!

Сейчас рядом с Коприно разбили уникальный музей леса – больше 100 гектаров, по которым можно путешествовать на велосипеде или пешком. Здесь строят самое большое поле для гольфа в Европе. Точнее – три поля! Одно уже готово и первые соревнования пройдут в июле.

Тут сразу три поля – для тренировки коротких и длинных ударов, для полных состязаний. Последнее поле – невероятно большое и красивое. Там оставят естественные леса, кусты, болота… В России земли много, пусть болельщики и спортсмены следят не только за за шаром, но и оценят великолепие Россиии!

В дождь шейпер (в Америке тракториста-профи, строящего поле для гольфа, именуют «шейпер» – танцовщик. Нож этого виртуоза работает в нескольких плоскостях, поскольку в любой точке поля мяч должен не лежать, а катиться!) строит взлетно-посадочную полосу. Здесь готовятся встречать частные самолеты. А возможно – и ваш самолет или автомобиль, который подъедет к ВПП!

Добавим: наши виртуозы-шейперы – русские парни. Учились у шотландцев, британцев. Выучили. Стандарты соблюдают, но при этом есть место развернуться… Широка ты, русская земля!

Царское имя

Единственная на Волге пожарная каланча, где турист может подняться на смотровую площадку.

Следующий пункт – Тутаев. Та его часть на левом берегу, что прежде именовалась городом Романов. Основал город угличский князь Роман. Коммунисты переименовали его в честь погибшего красного бойца Тутаева. И сегодняшней молодежи нравится это название, поэтому город не переименовали.

В Тутаеве льют колокола. И маленькие, аж до 1000 пудов! Но могут и больше.

А как вам пожарная каланча? Она единственная на Волге, где турист может подняться на смотровую площадку. И увидит он город, который запечатлел на своих полотнах великий художник Кустодиев!

Взлетаем над Ярославлем

Яхта "виртуальной реальности"

«Паритет» - это катер-яхта. Там все очень круто! Делают его в Ярославле, а дарят… Подарили Путину, яхта понравилась, но он передал «Паритет» Патриарху. А тот – монастырю на Валааме. Вот такие скромные люди…

А вы можете не стесняться. Прокатитесь! Суть путешествия на «Паритете» проста, но эффект невероятен.

Вы надеваете очки, через которые транслируется «виртуальный» фильм про Ярославль. «Паритет» стремительно набирает ход, встает на дыбы (а он развивает по волжской глади скорость до 85 км. в час!) – и вы чувствуете, что взлетаете!

Дальше маневры «Паритета» превращаются для вас в виражи «летающего катера» над центром Ярославля. Вы летаете над городом и узнаете его историю.

Сели на берег? Круто! Получайте удовольствие дальше! Перед вами – Ярославия, необъятная сторона!