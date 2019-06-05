Губернатор Ивановской области приказал чиновникам отменить отпуска и заняться благоустройством

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский потребовал от руководителей на местах строго выполнять сроки работ по благоустройству территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды. И призвал ради этого даже отменять отпуска.

- Всех прошу отнестись к программе крайне серьезно. У нас уже по некоторым муниципальным районам есть небольшое отставание в графике. Думаю, что все будет наверстано. Но по тем районам, где эти случаи есть, все отпуска прекратить! - заявил он на заседании регионального правительства 5 июня. - В тех муниципалитетах, где есть даже небольшое отставание, главы районов работают, пока не будут сделаны объекты комфортной городской среды. Относитесь к этому серьезно, хватит пускать дело на самотек!

Напомним, на проект «Формирование комфортной городской среды» для Ивановской области в этом году было выделено 354,9 млн рублей. Из них 351,5 миллиона - федеральные деньги. Дополнительно к этой сумме регион добавляет 10 миллионов на реализацию общественных инициатив. И что если все это накроется медным тазом из-за чьей-то нерасторопности?

Правда, теперь жители региона опасаются другого подвоха.

- Главное, чтобы качество было! А то сделают за месяц, чтоб в отпуск идти. Потом все и развалится, - пишут ивановцы в соцсетях.