Два костромских подростка помогли задержать водителя, сбившего женщину

5 июня министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев собрал для награждения детей из разных регионов, которые когда-то проявили мужество и неравнодушие при задержании преступников или предотвращении правонарушений.

В число отличившихся попали и двое костромских подростков - 13-летний Артем Анютин и 16-летний Алексей Яковлев. Мальчишки живут в небольшом поселке Вешка. Вечером 1 января ребята пошли в местный клуб. Вдруг из-за угла на большой скорости вылетел автомобиль и сбил переходившую дорогу женщину. При этом водитель даже не думал останавливаться. Наоборот - нажал на газ и скрылся с места аварии. К счастью, оцепеневшие на миг подростки быстро пришли в себя. Один кинулся откапывать из снега и приводить в чувства пострадавшую, а второй - бросился вслед удалявшемуся автомобилю. Догнать лихача не получилось, но главное - подросток хорошо запомнил нарушителя и его машину.

- Он смог дать подробное описание. И впоследствии именно показания юноши помогли задержать злоумышленника, - рассказали в УМВД России по Костромской области.

В итоге водителя лишили права на управление транспортом на 3 года и назначили 350 часов обязательных работ.

- Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества – смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей – в полной мере присущи и совсем юным гражданам нашей страны. Это вселяет уверенность в том, что будущее России – в надежных руках, - сказал на награждении Владимир Колокольцев.

Министр пожелал всем ребятам крепкого здоровья и успехов в учебе. А родителей и педагогов юных героев поблагодарил за воспитание таких замечательных детей.