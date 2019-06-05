Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Слышал, что в банке сравнительно недавно запустили льготный потребительский кредит под 9,9 %. Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.

- Банк предлагает заемщикам максимально выгодные, удобные и надежные финансовые решения. Мы запустили новый кредит наличными по ставке 9,9%. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства.

- У меня два кредита, взятые в разных банках – на ипотеку и машину. Можно в «Открытии» рефинансировать их суммарно? Вообще, какие есть ограничения по программе рефинансирования?

- Потребительские кредиты, кредитные карты сторонних банков и ипотечные кредиты рефинансировать можно. К примеру, у вас есть несколько кредитов в разных банках – вы можете рефинансировать их в один кредит. В основном, рефинансируются кредиты наличными, а также кредитные карты. Особенность рефинансирования потребительских кредитов и кредитных карт в том, что после получения нового кредита, заемщику требуется закрыть старый кредит и принести в банк справку о погашенной задолженности. Хочу отметить, что спрос на рефинансирование ипотеки в этом году существенно вырос. Требования к рефинансируемым кредитам и кредитной истории: осуществление 3 платежей по рефинансируемым кредитам/ кредитным картам своевременно и в полном объеме за последние 3 месяцев; минимальная сумма рефинансируемого кредита - 50 000 рублей РФ; отсутствие просроченных платежей в кредитной истории за последние 12 месяцев.

- В какой валюте сегодня выгоднее открывать депозиты? Есть в банке какие-то интересные предложения в этом отношении?

- Самый правильный вариант - диверсификация денежных средств в разные валюты. Так же хорошим вариантом будет вложение части денежных средств в различные инвестиционные инструменты.

Оптимальное соотношение выгоды и безопасности. В условиях изменения ключевой ставки Банка России, а вслед за ней – и ставок по вкладам, инвестиционные программы стали эффективной альтернативой депозитам. В первую очередь, это продукты с защитой капитала: вы точно не потеряете вложенные средства и сможете получить высокий потенциальный доход от инвестиций. Накопительное страхование жизни, давно ставшее в развитых странах привычной составляющей личного бюджета, обеспечит вам финансовую защиту и поможет сформировать дополнительный капитал для уверенного будущего. Индивидуальный инвестиционный счет и доверительное управление позволят получить потенциально высокий доход от вложений в инструменты фондового рынка. Эксперты «Открытия» помогут вам выбрать подходящую инвестиционную стратегию. Ключевое преимущество предложения заключается в том, что, оформив инвестиционные продукты, вы сможете получить надбавку до 2% к ставке по вкладу в рублях. Таким образом, максимальная депозитная ставка увеличивается до 9,5% годовых с капитализацией за год.

- Моя зарплата приходит на карту Вашего банка. Дает ли мне это какие-то льготы при кредитовании?

- Для зарплатных клиентов в банке специально разработан тариф по кредитованию «Профессионал».В рамках данного тарифа клиент может получить кредит за один визит в банк предоставив только паспорт.

- Новый закон о долевом строительстве как-то отразится на работе банка с рядовыми дольщиками?

- С 1 июля 2019 года в России начнут действовать новые правила долевого строительства. По задумке авторов закона от 25 декабря 2018 года № 478-ФЗ, изменения должны глобально решить проблему обманутых дольщиков. В ближайшее время обязательным условием для застройщиков станет использование эскроу-счетов. Счет эскроу – специальный счет для учета и блокировки денежных средств, полученных от покупателя.

Денежные средства на счете эскроу застрахованы в АСВ в объеме не более 10 млн. рублей на срок до окончания строительства, либо до истечения срока условного депонирования. Денежные средства перечисляются застройщику после представления застройщиком в банк разрешения на ввод в эксплуатацию объекта и сведений ЕГРН, подтверждающих государственную регистрацию права собственности в отношении долевого строительства. Для заключения договора счета эскроу банк и застройщик подписывают соглашение, застройщик подписывает соглашения с дольщиком о присоединении к условиям обслуживания по договору счета эскроу в банке. После подписания заявления об открытии счета эскроу и регистрации ДДУ дольщик депонирует цену договора на счете эскроу.

ПАО Банк «ФК Открытие» включен в список уполномоченных банков, имеющих право на открытие указанных счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительстве в рамках 214-ФЗ.

- Как работает программа, где на владельца карты начисляют деньги за то, что он привел новых клиентов? Надо оформить какую-то специальную карту?

- Программа +1 (Приведи друга). Рекомендуйте друзьям карты банка «Открытие» — и получайте 1 000 руб. после первой покупки друга по карте. Ваш друг получит до 2 000 Openbonus для компенсации покупок.В акции участвуют: Дебетовая Opencard и Opencard Премиум, кредитная Opencard. Как принять участие в Программе «+1»: создайте уникальную ссылку на mgm.open.ru и поделитесь ссылкой с друзьями.

- У меня небольшая фирма и я планирую начать обсуживаться в Вашем банке. Существуют ли акции для новых клиентов?

- Для небольших организаций и индивидуальных предпринимателей, только начинающих свою работу, банк «Открытие» предлагает пакет услуг «Первый шаг». Пакет содержит следующий набор услуг:

· Открытие р/с, оформление документов, подключение Интернет-Банка – бесплатно.

· Ведение счета в рублях – бесплатно

· Внутрибанковские и налоговые переводы – бесплатно

· Внешние переводы по системе Интернет-Банк – 3 шт в месяц бесплатно

· Переводы на счета физлиц – до 100 000 руб в месяц бесплатно

· СМС-информирование по операциям по счету - на 1 номер в месяц бесплатно.