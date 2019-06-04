2019-06-04T17:33:23+03:00
Иваново

В Ивановской области форточник украл копилку

Вору повезло, внутри было 15 тысяч рублей
Роман РЫЖИКОВ
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Девушка, копившая на что-то, лишилась денег из-за открытого окнаДевушка, копившая на что-то, лишилась денег из-за открытого окнаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тейково произошла необычная кража. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что у нее украли копилку. А в копилке – 15 тысяч рублей. На место преступления прибыли полицейские.

Оказалось, вор проник в дом через открытую форточку. Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 22-летний местный житель, который уже неоднократно имел проблемы с законом и был судим за аналогичные преступления.

Когда форточника задержали, он сам написал явку с повинной и во всем признался. Тем не менее, это не избавило его от уголовного дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Парня посадили за решетку

ИСТОЧНИК KP.RU

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