В Ивановской области форточник украл копилку

В Тейково произошла необычная кража. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что у нее украли копилку. А в копилке – 15 тысяч рублей. На место преступления прибыли полицейские.

Оказалось, вор проник в дом через открытую форточку. Вскоре злоумышленника задержали, им оказался 22-летний местный житель, который уже неоднократно имел проблемы с законом и был судим за аналогичные преступления.

Когда форточника задержали, он сам написал явку с повинной и во всем признался. Тем не менее, это не избавило его от уголовного дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Парня посадили за решетку