2019-06-04T17:27:06+03:00
Общество

Получили двойные коммунальные счета? Специалисты рассказали, как действовать

С проблемой уже столкнулись жители нескольких городов и районов Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Жителям Ярославской области периодически приходят двойные квитанции за коммуналку.Жителям Ярославской области периодически приходят двойные квитанции за коммуналку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жители Ярославской области все чаще стали сталкиваться с ситуацией, когда при переходе их дома из управления одной управляющей компании в управление другой, люди получают двойные квитанции. С подобным приходилось сталкиваться жителям Рыбинска, Тутаева, Переславля-Залесского и ряда районов. Как правило, происходит это потому что компании, которых лишили права управления, не хотят добровольно отказываться от денег жильцов. А люди, не разобравшись, оплачивают их счета. Бывает, что часть жильцов платят одной фирме, другие другой. А кто-то вообще решает не оплачивать коммуналку, пока чехарда с квитанциями не закончится.

- С 10 января прошлого года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс России, по которым управляющая организация обязана приступить к исполнению договора управления многоквартирным домом с даты, указанной в реестре лицензий региона. То есть собственники жилья, выбравшие новую УК, должны производить оплату по платежным документам той управляющей организации, в реестр которой внесен данный дом, - пояснили в департаменте государственного жилищного надзора Ярославской области.

Этот реестр лицензий Ярославской области размещен в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Познакомиться с ним можно на сайте ГИС ЖКХ. Выбрать свой регион - Ярославскую область, внести название управляющей компании или номер дома. Еще одним способом выяснить, чей счет является фикцией - это обращение в прокуратуру. Правоохранители могут наказать тот управдом, который выставляет счета незаконно. Такие факты часто рассматривают как незаконную предпринимательскую деятельность или мошенничество. И первое, и второе уголовно наказуемо. Также следует обращаться в правоохранительные органы, если вы обнаружили, что кто-то подделал вашу подпись, например, в протоколе общего собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как отличить коньяк от подделки
Выбрать хороший коньяк отнюдь не легче, чем подобрать вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Мошенники ловко подделывают все подряд, особенно элитные марки. Разбираемся вместе с сомелье, на что в первую очередь обращать внимание, покупая коньяк
Новости 24
В Ярославле автобус сбил 90-летнюю бабушку
Черепно-мозговая, переломы и ушибы: в Ярославле мужчина 10 раз ударил бывшего мужа матери ковшом по голове
«Ростелеком» увеличил количество точек бесплатного Wi-Fi в Ярославской области
В Ярославской области открыли туристическую экологическую тропу
В Ярославской области придумали речную экскурсию на родину Федора Ушакова
Ярославского мотоциклиста, неоднократно садившегося за руль пьяным, осудили
Причастен к хищению 7 миллионов из бюджета? В Ярославле бывшего заместителя директора «Спецавтохозяйства» подозревают в мошенничестве
Ярославские осужденные сдали экзамен по русскому
В Ярославле запретили купаться на двух официальных пляжах
В Ростове поезд «Ярославль-Москва» насмерть переехал женщину
Ребенок и трое взрослых пострадали при столкновении скутера с мотоциклом в Ярославской области
В трех районных больницах Ярославской области откроют службы паллиативной помощи
Ярославская предпринимательница может лишиться рыболовных снастей из-за долгов
В Рыбинске потерялся пожилой мужчина во всем черном
Власти Ярославской области назвали самые востребованные в регионе профессии
Ярославна получит компенсацию за сломанную ногу на тюбинговой трассе
Ярославль встал: что стало причиной семибалльной утренней пробки
В Ярославле ищут установивших в продуктовом магазине игровой автомат
В Ярославской области с ЕГЭ по русскому языку выгнали выпускника
Продажи онлайн-касс от «Ростелекома» выросли
Две иномарки налетели на тросовое ограждение в Ярославской области: есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Рыбинском районе
Каталась на горке и запуталась в канате: в Переславле погибла 4-летняя девочка
Поступило несколько предложений по работе во Франции: на конкурсе сыроделов Mondial du Fromage ярославна взяла золото
Ярославская полиция подключилась к поиску пропавшей в Адыгее девочки
В Ярославле пройдет ралли классических автомобилей «Медведь»
4G-интернет МегаФона признан самым быстрым в Ярославской области
Странный выбор: ярославец украл шампуни, ополаскиватели и две бутылки виски
Костромские власти переманивают ярославских медиков к себе