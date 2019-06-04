Получили двойные коммунальные счета? Специалисты рассказали, как действовать

Жители Ярославской области все чаще стали сталкиваться с ситуацией, когда при переходе их дома из управления одной управляющей компании в управление другой, люди получают двойные квитанции. С подобным приходилось сталкиваться жителям Рыбинска, Тутаева, Переславля-Залесского и ряда районов. Как правило, происходит это потому что компании, которых лишили права управления, не хотят добровольно отказываться от денег жильцов. А люди, не разобравшись, оплачивают их счета. Бывает, что часть жильцов платят одной фирме, другие другой. А кто-то вообще решает не оплачивать коммуналку, пока чехарда с квитанциями не закончится.

- С 10 января прошлого года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс России, по которым управляющая организация обязана приступить к исполнению договора управления многоквартирным домом с даты, указанной в реестре лицензий региона. То есть собственники жилья, выбравшие новую УК, должны производить оплату по платежным документам той управляющей организации, в реестр которой внесен данный дом, - пояснили в департаменте государственного жилищного надзора Ярославской области.

Этот реестр лицензий Ярославской области размещен в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Познакомиться с ним можно на сайте ГИС ЖКХ. Выбрать свой регион - Ярославскую область, внести название управляющей компании или номер дома. Еще одним способом выяснить, чей счет является фикцией - это обращение в прокуратуру. Правоохранители могут наказать тот управдом, который выставляет счета незаконно. Такие факты часто рассматривают как незаконную предпринимательскую деятельность или мошенничество. И первое, и второе уголовно наказуемо. Также следует обращаться в правоохранительные органы, если вы обнаружили, что кто-то подделал вашу подпись, например, в протоколе общего собрания.