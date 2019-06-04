Костромичи смогут летать в Анапу два раза в неделю

На это лето из Костромы планируются авиарейсы в Анапу. Как сообщили в областной администрации, полеты будут осуществляться два раза в неделю. Первый рейс запланирован на 8 июня.

- Авиационное сообщение между Костромой и Анапой в этом году будет действовать с 8 июня по 15 сентября. Отправление из Костромы по вторникам и субботам в 7 часов 45 минут с прибытием на черноморское побережье в 13 часов 25 минут, - рассказали в пресс-службе администрации со ссылкой на авиапредприятие. Обратные рейсы из Анапы в Кострому запланированы на среды и воскресенья - в 8 часов 30 минут с прилетом в Кострому в 14 часов 10 минут.