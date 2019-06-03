В Ивановской области из комода 80-летней бабушки украли полмиллиона рублей
Крупная кража произошла в Ивановской области. В Пучеже у 80-летней бабушки украли полмиллиона рублей. Деньги пенсионерка хранила в комоде у себя дома…
Женщину оставили без денег «сотрудники пенсионного фонда» - так представилась мошенница, и доверчивая хозяйка впустила в свой дом обманщицу. А когда незнакомка ушла, бабушка решила проверить свои денежки. Только вот и денежки «ушли»…
Ивановские полицейские после обращения женщины начали проверку.
- Решается вопрос о принятии процессуального решения. – сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Пожалуйста, проведите со своими пожилыми родственниками профилактическую беседу. Безоговорочное доверие может стоить не только денег, но и жизни
ИСТОЧНИК KP.RU