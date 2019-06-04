Фестиваль пляжного волейбола «Ярославль Комус Fest» снова собирает спортсменов

С 6 по 7 июля 2019 года пройдет фестиваль пляжного волейбола «Ярославль Комус Fest». К участию в соревновании приглашаются все желающие старше 16 лет. На два дня Городской центральный пляж станет местом спортивного праздника в городе.

Ярославль уже третий год принимает у себя спортивное мероприятие по волейболу федерального значения. В общей сложности ожидается, что в турнире примут участие около 100 команд и 200 участников со всей России.

В этом сезоне общий призовой фонд фестиваля увеличен – теперь он составляет 500 тысяч рублей после налогообложения! В финале организаторы наградят не только команды, занявшие первые места – призеров будет несколько в каждой из лиг среди мужчин и женщин. Регистрация открыта на официальном сайте мероприятия до 16 июня включительно.

Зрители соревнований смогут понаблюдать за игрой спортсменов, а также поучаствовать в различных конкурсах, посетить зоны активностей для гостей. Самых активных болельщиков ждут призы и подарки от компании «Комус».

На время проведения мероприятия Городской центральный пляж станет спортивной и развлекательной площадкой как для жителей города, так для гостей и участников соревнований. Фестивали компании «Комус» за 3 года проведения в разных городах посетили свыше 3000 участников от известных профессиональных спортсменов до начинающих игроков разных возрастов.

Насыщенная программа соревнований, солнце, пляж, положительные эмоции и отличное настроение ждут вас на фестивале пляжного волейбола «Ярославль Комус Fest»!

Встречаемся 6-7 июля в Ярославле. Знакомьтесь с правилами Фестиваля на официальном сайте. Регистрация уже идет! Мероприятие проводится при поддержке Ярославской региональной Федерации волейбола.

Церемония награждения спортсменов пройдет с участием победительниц регионального кастинга Международного конкурса красоты «Мисс Офис», который состоится в Ярославле 6 июля в Concert-Hall «Кино» (Волжская набережная, д. 4). Сейчас активно идет регистрация на кастинг на официальном сайте. Участие могут принять офисные сотрудницы местных компаний. Победительницы кастинга получат возможность представить Ярославль на финале конкурса в Москве и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус».

Приезжайте, отдыхайте и побеждайте!

Для получения более подробной информации, обращайтесь в оргкомитет конкурса komus_sport@mail.ru или напишите в официальные социальные сети.

Узнать больше о спортивных мероприятиях «Комус»:

www.komus-sport.ru

www.vk.com/komus_sport

www.instagram.com/komus_sport

www.facebook.com/komus.sport