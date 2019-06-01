Реализация нацпроектов в Ярославской области получила высокую оценку

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО

31 мая члены Совета Федерации и Государственной Думы России, входящие в группу, работали в нашем регионе.

В течение дня парламентарии Владимир Афонский, Ольга Окунева, Татьяна Цыбизова, Марина Блудян и сенаторы Валерий Семенов, Ирина Гехт, Игорь Каграманян, Наталия Косихина, Ирина Рукавишникова проинспектировали ход реализации в Ярославской области национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Производительность труда и поддержка занятости». Вместе с представителями Правительства области, депутатами областной Думы в составе пяти групп они посетили объекты, включенные в план на 2019 год.

С членами группы контроля встретился губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Он сообщил, что в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина разработаны и утверждены 52 региональных проекта, направленных на достижение целей 11 нацпроектов, создан проектный центр. Контроль за процессом ведут органы власти всех уровней при активном участии общественности.

– Действующим законом об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию региональных проектов предусмотрено более 27 миллиардов рублей, – отметил Дмитрий Миронов. – Все мероприятия выполняются без отклонений от установленных сроков. Так, в рамках нацпроекта «Демография» заключены контракты на строительство шести дошкольных образовательных организаций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе. В установленном порядке происходит выдача ежемесячных выплат родителям. Заключаются государственные контракты для организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста, ищущих работу. Наша цель – это в первую очередь реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, каждой семьи Ярославской области. И для нас важно, чтобы люди эти изменения видели и чувствовали. Для качественного результата мы будем привлекать общественников на всех этапах реализации нацпроектов.

НАЦПРОЕКТЫ НА «ГЕОПОРТАЛЕ»

Самые масштабные работы в регионе пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На его реализацию в трехлетний период предусмотрено почти 11 млрд рублей. В плане на этот год – 44 объекта. По нацпроекту «Образование» ведется строительство школы на 786 мест в Рыбинске. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» определены медицинские организации, которые будут оснащены передвижными медицинскими комплексами и оборудованием. В части из них уже начались закупочные процедуры.

Многое также предстоит сделать в рамках нацпроекта «Экология». На лесовосстановление, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, мероприятия регионального проекта «Оздоровление Волги» будет направлено около 5 млрд рублей.

– Мы заинтересованы в том, чтобы нацпроекты были реализованы во всех субъектах РФ, и на это было предусмотрено необходимое финансирование. И очень важно, чтобы население было проинформировано о происходящих изменениях через СМИ, интернет-сайты, на тематических встречах, – подчеркнул руководитель группы контроля, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. – Опыт вашего региона в этом плане показателен для других субъектов РФ. На Геопортале Ярославской области создана вкладка «Национальные проекты», где размещена информация об объектах, которые будут созданы или реконструированы в рамках национальных проектов.

ДЕЛАЮТ КАЧЕСТВЕННО И С ГАРАНТИЕЙ

Представители федеральной группы контроля оценили качество ремонта дороги в Ярославле на улице Чайковского. Участок протяженностью два километра от Которосльной набережной до проспекта Октября привели в порядок в прошлом году. Стоимость работ составила 35,2 млн рублей.

– Я искренне рад, что в Ярославле подрядчики выполняют те виды работ, которые предполагает конкурсная документация. И главное, что не только делают это качественно, но и в дальнейшем с учетом гарантийных обязательств отслеживают все нюансы, – отметил заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ, федеральный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский. – Дорога была отремонтирована по проекту «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году. Сейчас она в надлежащем состоянии, и подрядчик гарантирует, что при введении новых ГОСТов – а это случается – объект будет своевременно приведен в соответствие с ними.

ВПЕЧАТЛИЛИ ЭКСПЕРТОВ

Одна из групп проверила ход строительства двух детских садов в Дзержинском районе областного центра. Дошкольное учреждение на 280 мест во 2-м Брагинском проезде планируется сдать в ноябре этого года. Сейчас там возведены стены и перегородки, начались отделочные работы. Двухэтажный детский сад на 90 мест в районе Ленинградского проспекта и улицы Панина также должен быть достроен до конца года.

Продолжается строительство и в Тутаеве, на площадке промышленного парка «Мастер». - От минэконом развития у нас будет получено более 100 миллионов рублей в этом году на продолжение реконструкции административно-бытового корпуса. Мы сможем получить дополнительные площади ориентировочно в 2021 году, - рассказала директор департамента инвестиций и промышленности правительства Ярославской области Галина Пенягина.

Четыре этажа, три крупных инвестора, а пока здесь ведутся отделочные работы, идет прокладка инженерных сетей, создана новая схема электроснабжения. Безлимитное электричество - в ближайших планах, а в настоящем - 15 предприятий, миллионные инвестиции и 280 новых рабочих мест. Эксперты были впечатлены.

– Такие выезды в регионы, безусловно, будут стимулировать подрядчиков на качественное исполнение государственных контрактов, а заказчиков – на более тщательную приемку выполненных работ, – подвел итоги встречи Дмитрий Миронов. – Мы будем рады видеть вас в нашем регионе и в дальнейшем.

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ

В ходе поездки члены президиума генерального совета партии встретились с коллективами организаций, общественниками и предпринимателями и обсудят с ними ход реализации национальных проектов по разным направлениям. Завершился визит в этот же день встречей с партийным активом, где были подведены итоги поездки и озвучены рекомендации.

- В регионе проведена серьезная организационная работа по созданию необходимых условий для успешной реализации национальных проектов. По каждому нацпроекту созданы ведомственные проектные комитеты. В состав комитетов вошли руководители органов исполнительной власти, депутаты Ярославской областной Думы, представляющие региональное отделение «Единой России», общественники. Это позволило выстроить межведомственное взаимодействие, а также обеспечило активное включение общественности, партийцев в совместную деятельность по реализации проектов, - сказал председатель Ярославской облдумы Алексей Константинов. - Уверен, что наши совместные усилия по реализации нацпроектов помогут достичь общую цель – чтобы люди увидели и почувствовали реальные позитивные изменения в своей жизни, в жизни своей семьи.

Все результаты проведенного мониторинга будут представлены председателю Правительства РФ, председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву.

Напомним, что решение о создании группы контроля за исполнением национальных проектов было принято на заседании президиума генсовета «Единой России» в марте этого года. Цель работы группы – осуществлять выездные мероприятия в субъекты Российской Федерации, оказывая помощь и поддержку регионам в реализации нацпроектов.