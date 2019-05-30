С заботой о ближних

Уход за больным человеком пожилого возраста - тем более, если он постоянно находится в лежачем положении, - хлопотное дело. Здесь требуются не только внимание и забота, но и определенные навыки, медицинский уход.

Такой труд отнимает много сил и времени, поэтому родственники часто размещают своих близких в специальных пансионатах, персонал которых выполняет все процедуры по уходу за подопечными, а также следит за их здоровьем и комфортом. Об этом нам рассказала Елена Анатольевна Соловьева, генеральный директор пансионата «Забота».

- Елена Анатольевна, где расположен ваш пансионат, как он выглядит, какой материальной базой обладает?

- «Забота» находится в Юрьев-Польском районе Владимирской области, в большом и достаточно зеленом селе Сима. Двухэтажное здание рассчитано на 40 человек, в том числе 16 мест предназначены для маломобильных пациентов. Пансионат находится вдалеке от производств, в экологически чистом месте. Круглосуточный уход за пациентами обеспечивают 23 сотрудника. Помещения оборудованы по всем современным стандартам. Мы следим за тем, чтобы наши услуги соответствовали законодательству, заботимся о пожарной безопасности, в «Заботе» есть охрана и видеонаблюдение.

- Каких пациентов принимаете?

- Мы стараемся, чтобы наши услуги были доступны людям вне зависимости от их заболевания. Не принимаем только пациентов с заболеваниями психического характера, для этого существуют специальные пансионаты.

Важный момент: чтобы попасть к нам на бюджетной основе необходимо обратиться в территориальный отдел социальной защиты, где человека признают нуждающимся в оказании социальных услуг. Из списка поставщиков социальных услуг, где есть государственные, некоммерческие и коммерческие организации (клиент может выбрать нас и попасть к нам).

- С какими проблемами пациентов вы сталкиваетесь чаще всего?

- Самая большая проблема - это одиночество. Престарелым людям не хватает общения. Всю жизнь они были на виду, работали и воспитывали детей. Но дети вырастают и разъезжаются, появляется дефицит общения. Даже если вы живете с родителями в одном городе или районе, то всё равно не можете постоянно быть с ними, контролировать их состояние, лечение, помогать в быту. Вот эти вопросы мы и решаем.

- Как в «Заботе» организуется досуг пациентов?

- Мы нацеливаем их на формирование позитивных интересов: проводим мастер-классы, экскурсии, прогулки. Привлекаем на мероприятия детей – им тоже полезно знать, как живут пожилые люди.

- Как люди к вам попадают?

- Первый вариант – человек может сам себя обслуживать, живёт самостоятельно, но ему не хватает общения. Все друзья, которые были вокруг, ушли из жизни. Человек приезжает

к нам, чтобы удовлетворить потребность в общении с людьми примерно того же возраста, что и он, с близкими интересами и взглядами.

Второй вариант - служба социальной защиты начинает беспокоиться об одиноком престарелом, который в силу своего возраста и заболеваний нуждается в контроле. Зачастую в органы соцзащиты об этом сообщают соседи – они волнуются, что пожилой человек забудет закрыть воду, газ и т.д. В этом случае соцзащита или берет контроль на себя, или направляет пациента в пансионат.

Третий вариант – семья пыталась справиться с возрастным заболеванием, но… Не хватает времени, сил, опыта ухода. В этом случае семья принимает единственное верное решение: отправить родственника к нам для оказания профессиональной специализированной помощи.

- Как подготовить себя и других к тому, что родственник будет жить в пансионате?

- Прежде всего, нужно понять, что ты делаешь правильный шаг. Что любимый и родной человек будет находиться среди людей, которые вовремя окажут ему необходимую помощь, поменяют памперс, дадут лекарство, покормят. А ты сможешь заниматься своими делами и навещать родственника в любое удобное время.

Главное сомнение родственников: что скажут соседи, близкие? Но жить вам и решать - только вам! Стоит ли думать о точке зрения людей, которые готовы вас осуждать, но при этом не оказывают вам и вашему родственнику реальной помощи?

Чтобы понять, как будет проходить проживание в пансионате, вы можете приехать к нам на экскурсию, все увидеть своими глазами. Кроме того, можно оформить размещение ненадолго. Например, вы вдруг заболели, уезжаете в командировку, делаете ремонт так далее. В это время ваш родственник может жить у нас.

- Как оформляется проживание?

- Договор может быть заключен как напрямую с подопечным, так и с его представителями. Оплата может быть совместной с родственниками, идти из пенсии либо сбережений подопечного. Иногда родственники полностью оплачивают наши услуги, а пенсия остается у пациента.

По всем вопросам вы можете напрямую проконсультироваться у меня по телефону:

8 930 832 38 93.

- Спасибо за беседу, Елена Анатольевна.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ МПЕЦИАЛИСТА

реклама