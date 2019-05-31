2019-05-31T17:28:31+03:00
Кострома

В Костроме на детской площадке ребенку оторвало палец

Проверкой случившегося занимается администрация города и прокуратура
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: администрация Костромы.Фото: администрация Костромы.
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В Костроме на детской площадке ребенку оторвало палец. Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика в соцсетях. По словам женщины, травму ребенок получил на качели на улице Индустриальной. Проверкой случившегося занимается мэрия Костромы и прокуратура.

- Будет дана оценка деятельности управляющей организации по надлежащему содержанию детской игровой площадки, а также администрации города Костромы в части осуществления контроля за деятельностью ответственных за содержание детского игрового оборудования лиц, - сообщили правоохранители.

Между тем, чиновники и сами, узнав о случившемся, выехали на место происшествия. Представители управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города вместе с управляющей компанией осмотрели все оборудование детского городка.

- Неисправностей не обнаружено. Игровое оборудование может быть по-прежнему использовано для отдыха и досуга детей при соблюдении элементарных требований правил техники безопасности и, по возможности, под надзором родителей, - сообщили в администрации Костромы.

Власти не исключают, что мальчик сам нарушил правила безопасности.

Также в администрации предложили жителям сообщать о необходимости ремонта детского игрового оборудования в свою управляющую компанию или в администрацию города по телефонам: 39-04-04 и 51-45-22.

Еще одно происшествие с ребенком произошло 30 мая в Ярославской области. В городе Гаврилов-Ям на девятилетнего мальчика упала тяжелая мемориальная плита. Ребенок находится в коме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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