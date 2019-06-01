Стать родителем. Приемным

Накануне Дня защиты детей мы встретились с директором МУ «Центр «Доверие» Валентиной Шелковой, чтобы узнать о том, как в Ярославле помогают людям, вступившим на нелегкую тропу приемного родительства.

РАБОТА С ЧУВСТВАМИ

До недавнего времени институт приемной семьи не был так популярен. Люди не стремились стать приемными родителями, а по всей стране было большое количество детских домов. Оставшиеся без опеки родителей малыши помещались туда и жили там до совершеннолетия.

Почти десятилетие назад в российской системе случилась настоящая революция. В регионах стали появляться ШПР - школы приемных родителей, которые помогают принять в семью ребенка и вместе пройти нелегкую адаптацию. Количество детских домов сократилось, а дети стали жить там, где они чувствуют себя живыми - в окружении любящих и заботливых взрослых.

Ярославль не стал исключением. В нашей области успешно реализуется программа «Родительские университеты». Она была создана в 2012 году по указу губернатора. Пройти программу в Ярославле можно в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие».

Чтобы стать приемным родителем, нужно сначала захотеть, а потом собрать необходимые документы и направить их в органы опеки.

- Уже органы опеки направляют выразивших желание стать приемными родителями в центр «Доверие». По итогам прохождения программы сотрудники нашего центра готовят заключение, в котором выявляют факторы успеха или факторы риска при принятии ребенка в семью. Потом выдают сертификат об обучении. Конечное решение принимает орган опеки. У них на руках много сопутствующих документов, а еще они обследуют жилищные условия и социальную обстановку в семье. Вся совокупность информации позволяет понять, готов ли человек взять на себя такую огромную ответственность, - объясняет Валентина Шелкова.

Затем будущие приемные родители встают в очередь и ждут, когда найдется подходящий для них малыш.

Раньше было большое количество детей и мало родителей. Сейчас ситуация изменилась: желающих стать приемными родителями больше, чем детей. Это произошло в том числе благодаря программе, которая работает с кандидатами в приемные родители, уверены в центре.

Программа «Родительские университеты» реализуется в Ярославле и остальных районах области. Ее можно пройти в очно-заочной форме.

- Это не курс лекций, а работа с собой, со своими чувствами и готовностью быть родителем приемных детей, поскольку такие дети значительно отличаются от кровных, - считает Валентина Анамовна.

Нередко опекунство берут на себя родственники ребят, у которых не стало родителей: кто-то погиб, лишился прав или сел в тюрьму. Они тоже должны пройти эту программу. Исключение составляют кровные бабушки и дедушки. Они приходят лишь на индивидуальную работу, чтобы уточнить свою стратегию воспитания и понять, как жить с современным малышом и воспитывать его в духе времени.

Дети, оказавшиеся в детском доме, уже пержили один отказ в жизни. Второй отказ со стороны приемных родителей может стать большой травмой для детской душиФото: Алексей БУЛАТОВ

БАБУШКУ - В КОРИДОР

На занятиях в центре психологи много рассказывают об особенностях приемных детей и сложностях их воспитания, затрагивают тонкие вопросы проблем привязанности, так как у детей из детских домов она едва ли сформирована.

Будущие родители ходят на групповые погружающие тренинги, а также работают с психологами индивидуально. Подобная работа нужна, для того чтобы взрослые смогли сами сформулировать свою мотивацию, не подслушивая ни у кого готовые ответы.

- К нам приходила семья. У них есть взрослый сын и бабушка - мать одного из родителей. Все они проживают в двухкомнатной квартире. Когда специалисты центра поинтересовались, где будет жить ребенок, то будущие приемные родители ответили, что старший сын, скорее всего, женится, а бабушку они поселят в коридор квартиры. В данном случае понятно, что людьми движут какие-то другие мотивы, но не благополучие ребенка, - рассказывает Валентина Шелкова. - Увы, мотивация бывает разная, в том числе и материальная.

ОТКАЗ - СЕРЬЕЗНАЯ ТРАВМА

Есть отдельная категория людей, желающих взять в семью нездорового ребенка. Это благое дело. Но иногда будущие приемные родители указывают в анкете, что им не важно, с какой группой здоровья маленький человек.

- Это значит лишь одно: они неосознанно и безответственно подходят к такому серьезному шагу, - уверена Валентина. - А это страшно.

Не нужно забывать, что в детских домах находятся ребятишки, подвергавшиеся насилию или имеющие психологические патологии, дети родителей-алкоголиков и ВИЧ-инфицированные малыши… Задача специалистов «Доверия» - разъяснить и такие сложные вещи.

Один из ключевых вопросов, который обсуждают на занятиях, - говорить или не говорить ребенку, что он не кровный. Также важно учитывать, что приемный малыш не должен быть старше кровных детей, живущих в семье.

- Не все, кто приходит к нам учиться, получают итоговое разрешение от органов опеки. Мы считаем хорошим результатом своей работы, когда в ходе занятий человек осознает свои особенности и риски и покидает программу. Мы называем это ответственным подходом, - поделилась директор центра «Доверие».

Она уверена, что сверхзадача их работы - сократить количество отказов от приемных детей, ведь что может быть страшнее, когда тебя предали один раз и готовятся предать второй.

- Ребенок уже получил один отказ в жизни - условный. Это может быть гибель родителей или еще какие-то трагические события, просто лишение родительских прав. Такой ребенок уже покинутый. Второй отказ приемных родителей – это всегда серьезная травма, с которой трудно и почти невозможно справиться. Поэтому мы работаем на профилактику отказов и бываем очень твердыми с кандидатами в приемные родители, чтобы помочь им понять те риски, которые у них существуют.

Бывает, что люди напрочь отказываются смотреть вглубь себя. Они не чувствуют ответственности и идеализируют свои способности и возможности.

- Есть и такие, кто в шестьдесят лет хочет взять младенца от нуля до года, - говорит Валентина Анамовна. - Но в целом в Ярославле хорошая практика приемного родительства. Люди берут ребенка, воспитывают его, растят, а потом приходят за вторым и третьим.

Один из главных вопросов, который ставится в центре _Доверие_ - говорить или не говорить ребенку, что он не роднойФото: Алексей БУЛАТОВ

ШАНС ЕСТЬ ВСЕГДА

После прохождения программы и успешного контакта с органами опеки ярославцы приходят уже с приемными детьми в службы сопровождения опекунов, чтобы вместе пережить и проработать нелегкий период адаптации. Сейчас в центр «Доверие» на сопровождение передано 630 семей по Ярославлю.

Также туда обращаются приемные родители, которые чувствуют, что не справляются со своей ролью и сами говорят об отказе. С ними незамедлительно начинают работать психологи.

Каждая приемная семья проходит мониторинги. Психологи регулярно оценивают семью как благоприятную или имеющую риски отказа.

Еще одна категория людей, обращающихся в службу сопровождения, - это родители, которые хотят восстановиться в правах. Сама процедура восстановления происходит через суд, но если «Доверие» получает направление из органов опеки, то они обязательно работают с подобными людьми.

- Если отец или мать заявляют, что все осознали, поняли и хотят снова быть родителями, то мы тоже помогаем. Всегда есть шанс, что кровного ребенка вернут в его семью, - считает специалист.

ВСЕ ДЕЛО В СТАТУСЕ

Чем отличаются опекун, приемный родитель и усыновитель?

Опекуны чаще всего состоят в кровном родстве с ребенком. Они не получают пособие за свою «работу» и являются законными представителями во всех инстанциях, включая суд.

Приемная семья имеет статус «воспитательной». За воспитание они получают пособие, а когда ребенку исполнится 18 лет, он сможет получить собственное жилье. Если кровные родители восстановят свои права, то сына или дочь могут в любой момент им передать обратно.

Семья, усыновившая ребенка, не получает никаких пособий за воспитание и никогда не сможет вернуть малыша назад в детский дом. Если они не справятся с обязанностями и откажутся от ребенка, то их лишат родительских прав и обяжут платить алименты. Усыновители могут получить материнский капитал.

- Бывает, что некоторые родители заявляют: статус приемной семьи для них - промежуточный этап, - говорит Валентина Анамовна. - Немного погодя они планируют усыновление. Конечно, они имеют право на такой выбор, но для меня это выглядит как эксперимент. Нам бы хотелось видеть меньше таких ситуаций…

Случается, что люди берут ребенка, воспитывают его, растят, а потом приходят за вторым и третьим.Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ, НО…

Кто приходит в центр, чтобы научиться быть приемным родителем? В первую очередь это родственники детей, по разным причинам лишившихся мамы и папы. Следующая распространенная категория - люди, которые в силу физиологических особенностей не могут родить ребенка. Есть и те родители, кто имеет кровных детей, но хочет воспитывать еще и малыша из детского дома.

- Иногда приходят люди, потерявшие своего ребенка полгода назад. У них еще травма утраты находится на таком острие… Они надеются, что, если возьмут ребенка, станет легче. Не станет. Приемный ребенок нужен не для того, чтобы забыть или убрать травму. Сначала людям нужно отгоревать, а потом уже восстановить свои силы и подготовиться к воспитанию нового члена семьи, - уверена руководитель центра «Доверие».

Стать приемными родителями хотят абсолютно разные люди.

Это могут быть жители сельской глубинки: и доярки, и плотники. Или руководители высшего звена - статусные горожане. Или учителя, врачи, менеджеры. Приемным родителем у нас может стать каждый. С любым образованием, профессией, социальным статусом. Главное, что всех их объединяет, - желание и возможность показать маленькому человеку, что он существует, что он нужен, что у него тоже есть семья.