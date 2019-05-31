Ярославль зарастает борщевиком. Кто даст отпор опасному сорняку?

В конце весны – начале лета обострилась одна из важных проблем для жителей Ярославля. Вместе с одуванчиками и лопухами во дворах и парках начал разрастаться опасный борщевик.

- Вокруг дома №7 по улице Лебедева его просто заросли! – пожаловались в соцсетях ярославцы.

Если еще несколько лет назад борщевик захватывал в основном сельские территории, то сейчас его полно и в городе. Встретить опасное растение можно у садиков и школ, на детских площадках. А ведь сорняк способен вызвать серьезные ожоги!

Власти отчитываются, что борьба с растением идет. Например, в Рыбинске борщевик сначала опрыскивают гербицидом «Анкор 85», который, по словам чиновников, безопасен для людей и животных, а затем вырубают погибшие растения. В Ярославле от химии решили отказаться.

- На территории города проводятся работы по борьбе с борщевиком Сосновского путем выкашивания, поскольку применение пестицидов на землях населенных пунктов недопустимо, либо строго ограничено, - говорят в пресс-службе мэрии Ярославля.

Контролирует ситуацию с борщевиком в зеленых зонах города предприятие «Горзеленхозстрой» и администрации районов.

- По состоянию на 30 мая борщевик уже скошен на откосах Волжской набережной, на Стрелке, в парке 1000-летия Ярославля, Бутусовском парке, сквере на улице Юности, в парке «Рабочий сад», парке памятника 221 красноперевальцу, не вернувшемуся с Великой Отечественной войны, - перечислили в мэрии.

У дорог за покос сорняка отвечает «Спецавтохозяйство города Ярославля». На придомовых территориях уничтожать борщевик обязаны управляющие компании.

ВАЖНО!

Куда жаловаться на борщевик?

Если борщевик растет у вас во дворе, то потребовать его покоса можно, позвонив в свою управляющую компанию. Если меры не будут предприняты - жалуйтесь на управдом в муниципальную жилищную инспекцию ( тел. (4852)40-99-00) и прокуратуру своего района. Кроме того, сообщить о зарослях борщевика можно по телефону Единой диспетчерской службы Ярославля: (4852) 40-40-40. Оттуда вашу заявку передадут в нужную инстанцию.

НА ЗАМЕТКУ

Можно ли самостоятельно уничтожить борщевик?

Своими советами по борьбе с борщевиком ярославцы поделитлись в соцсетях. Кто-то скашивает, наливает в ствол и корень бензин и поджигает. Кто-то обрабатывает пестицидами.Кто-то советует засеять территорию топинамбуром. Якобы, он вытеснит опасный сорняк.

В «Горзеленхозстрое» нам рассказали, что самый эффективный способ борьбы с борщевиком – его скашивание до момента цветения, так как в период цветения растение разбрасывает огромное количество семян. В результате постоянных скашиваний борщевик должен постепенно выродиться.

- При этом надо соблюдать меры безопасности, обязательно надевать защитную одежду, чтобы не было открытых участков тела, - предупредили специалисты.

Использовать химию для уничтожения борщевика в «Горзеленхозе» частникам не посоветовали, так как это может быть опасно для человека. Если борщевика на участке много специалисты советуют нанимать для его уничтожения специализированную бригаду.

КСТАТИ

Собственников земли, на которой растет борщевик, накажут рублем

- На сегодняшний день борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры, – рассказали в департаменте АПК Ярославской области. – Поэтому согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях к тем собственникам и арендаторам, которые не ведут борьбу с этим растением на своих территориях, могут быть применены меры административного воздействия.

На сегодняшний день штраф составляет от 20 до 400 тысяч рублей. Он может быть наложен на владельцев или арендаторов земли за засорение и ненадлежащее использование земель сельхозназначения.

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