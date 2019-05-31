Ярославский филиал МРСК Центра – победитель конкурса «Лучшее предприятие города»

В мэрии города Ярославля состоялось торжественное награждение лауреатов городского конкурса «Лучшее предприятие города». В номинации «За высокую социальную ответственность» победителем был признан филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго». Также филиал был отмечен благодарностью мэра города Ярославля Владимира Волкова «За высокие показатели эффективности деятельности организации». Градоначальник подчеркнул, что предприятия – победители в своей деятельности нацелены, в первую очередь, на созидание и развитие Ярославля.

"За высокую социальную ответственность"

Филиал «Ярэнерго» активно реализует социальные проекты и программы. Одним из приоритетных направлений является работа по профилактике электротравматизма, в особенности среди детей. Филиал сотрудничает со школами, детскими домами, детскими лагерями и образовательными учреждениями. За год энергетики проводят десятки уроков по электробезопасности, раздают тысячи памяток с правилами электробезопасности, листовок, раскрасок и книг на данную тематику.

Большое внимание в Ярэнерго уделяется работе с ветеранами предприятия – неработающими пенсионерами. Программа материальной поддержки неработающих пенсионеров и инвалидов включает в себя выплаты и материальную помощь различного характера. Также для неработающих пенсионеров ежегодно организуются экскурсионные поездки в другие города и праздничные мероприятия.

Почти десять лет в Ярэнерго действует музей истории Ярославской энергосистемы. С постоянно обновляющейся экспозицией знакомятся сотрудники и молодые специалисты Ярэнерго, ветераны, студенты профильных вузов, школьники и другие гости филиала. Двери музея всегда открыты для тех, кому интересна история ярославского региона, и тех, кто увлечен энергетикой – ее прошлым, настоящим и будущим.

"За высокие показатели эффективности деятельности организации"

«В своей работе мы руководствуемся принципами социальной ответственности. В филиале проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия: дни здоровья и спорта, туристические слеты, творческие конкурсы, экскурсии и культурный досуг. Работники филиала активно участвуют в волонтерской деятельности: оказывают помощь детским домам, ветеранам ВОВ, приютам для животных. Также большое внимание уделяем развитию корпоративной культуры и сохранению традиций», - отметил начальник отдела социальных отношений филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Николай Меркулов.