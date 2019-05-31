2019-05-31T13:49:22+03:00
Экономика

Ярославский филиал МРСК Центра – победитель конкурса «Лучшее предприятие города»

В номинации «За высокую социальную ответственность» победителем был признан филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго»
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Также филиал был отмечен благодарностью мэра города Ярославля Владимира Волкова «За высокие показатели эффективности деятельности организации»Также филиал был отмечен благодарностью мэра города Ярославля Владимира Волкова «За высокие показатели эффективности деятельности организации»
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В мэрии города Ярославля состоялось торжественное награждение лауреатов городского конкурса «Лучшее предприятие города». В номинации «За высокую социальную ответственность» победителем был признан филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго». Также филиал был отмечен благодарностью мэра города Ярославля Владимира Волкова «За высокие показатели эффективности деятельности организации». Градоначальник подчеркнул, что предприятия – победители в своей деятельности нацелены, в первую очередь, на созидание и развитие Ярославля.

"За высокую социальную ответственность"

"За высокую социальную ответственность"

Филиал «Ярэнерго» активно реализует социальные проекты и программы. Одним из приоритетных направлений является работа по профилактике электротравматизма, в особенности среди детей. Филиал сотрудничает со школами, детскими домами, детскими лагерями и образовательными учреждениями. За год энергетики проводят десятки уроков по электробезопасности, раздают тысячи памяток с правилами электробезопасности, листовок, раскрасок и книг на данную тематику.

Большое внимание в Ярэнерго уделяется работе с ветеранами предприятия – неработающими пенсионерами. Программа материальной поддержки неработающих пенсионеров и инвалидов включает в себя выплаты и материальную помощь различного характера. Также для неработающих пенсионеров ежегодно организуются экскурсионные поездки в другие города и праздничные мероприятия.

Почти десять лет в Ярэнерго действует музей истории Ярославской энергосистемы. С постоянно обновляющейся экспозицией знакомятся сотрудники и молодые специалисты Ярэнерго, ветераны, студенты профильных вузов, школьники и другие гости филиала. Двери музея всегда открыты для тех, кому интересна история ярославского региона, и тех, кто увлечен энергетикой – ее прошлым, настоящим и будущим.

"За высокие показатели эффективности деятельности организации"

"За высокие показатели эффективности деятельности организации"

«В своей работе мы руководствуемся принципами социальной ответственности. В филиале проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия: дни здоровья и спорта, туристические слеты, творческие конкурсы, экскурсии и культурный досуг. Работники филиала активно участвуют в волонтерской деятельности: оказывают помощь детским домам, ветеранам ВОВ, приютам для животных. Также большое внимание уделяем развитию корпоративной культуры и сохранению традиций», - отметил начальник отдела социальных отношений филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Николай Меркулов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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