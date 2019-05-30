2019-05-30T16:55:53+03:00
Иваново

В Иванове сорвано ЕГЭ: ситуацией займется прокуратура

Сдача ЕГЭ по математике в ивановских школах провалилась из-за технических сбоев
Роман РЫЖИКОВ
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Больше 250 выпускников теперь могут столкнуться с трудностями при поступленииБольше 250 выпускников теперь могут столкнуться с трудностями при поступленииФото: Артем КИЛЬКИН
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В Иванове крупный скандал вокруг ЕГЭ. 29 мая, когда школьники должны были сдавать экзамен по математике, произошел сбой системы и сразу несколько школ не смогли получить свои задания.

- В школах №8 и №22 города Иваново возникли сбои при передаче материалов, - рассказала руководитель департамента образования Ивановской области Ольга Антонова. - В этом году все материалы отправлялись по защищенным интернет-каналам, и возникла проблема с их получением.

Из-за проблем 256 школьников теперь будут сдавать экзамен 1 или 24 июня. Учитывая время проверки результатов, у выпускников могут возникнуть трудности с поступлением на некоторые специальности.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Региональное ведомство организует проверку соблюдения законодательства в сфере образования и соблюдения прав несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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