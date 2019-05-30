Ярославские энергетики напомнили детям об опасности электрического тока

Энергетики рассказали об угрозах, которые могут подстерегать, если не соблюдать правила безопасного обращения с электричеством. Предостерегли ребят от приближения к оборванным проводам, токоведущим частям электроустановок, игр возле трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Показали основные знаки безопасности, которые устанавливаются на энергообъектах и объяснили их значение. Также специалисты Ярэнерго показали экипировку, которую применяют электромонтеры в своей работе - каски, диэлектрические перчатки и боты.

«Отдельно хочу обратиться к родителям и педагогам. Впереди длинные каникулы, дети начнут больше времени проводить на улице за играми и прогулками. Многие уедут в деревни, в гости к бабушкам и дедушкам. Поговорите с детьми и расскажите еще раз об опасности электрического тока. Ребенок должен хорошо знать, куда нельзя ходить, где нельзя играть, что нельзя делать. Не догадываться или смутно представлять, а именно четко знать, чтобы быстро сориентироваться в случае чрезвычайной ситуации - это очень важно, от этого зависит безопасность», - рассказал инженер управления производственной безопасности и производственного контроля филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" Игорь Мешков.

Специалисты Ярэнерго показали экипировку, которую применяют электромонтеры в своей работе - каски, диэлектрические перчатки и боты

Ознакомиться с правилами электробезопасности, материалами по оказанию первой помощи при электротравме, границах охранных зон энергообъектов, предупредительных знаках безопасности и их значении, а также посмотреть видеоролики и мультфильмы по данной тематике можно на сайте МРСК центра в интернете www.mrsk-1.ru/customers/electrical-safety/