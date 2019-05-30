В Депутатском переулке появится четырехэтажный кинотеатр

В мэрии Ярославля прокомментировали строительство скандального кинотеатра в Депутатском переулке. Идея его возведения в этом месте появилась еще несколько лет назад. Правда, в 2014 году проект завернули, так как здание превышало допустимые в этой зоне размеры. После этого на несколько лет воцарилось затишье. А буквально на днях в Депутатский переулок приехала строительная техника. Почему-то все это происходило ночью.

- 28 мая в 23.30 в депутатский переулок приехала техника. Машина пыталась протиснуться в узкий проем, который ведет на территории за храмом. На наш вопрос, что происходит, нам ответили, что начали строить кинотеатр, - рассказали местные жители.

Ситуация повторилась и следующим вечером.

- В среду в 20 часов начали завозить сваи. В узкий проем въезжали 40 минут, не могли протиснуться, - рассказывают ярославцы.

Жителей раздражает шум по ночам и беспокоит, как стройку переживут исторические здания, стящие по ее периметру. Кроме того, люди недоумевают – для кого вообще здесь строят кинотеатр, если рядом нет даже нормальной стоянки для машин.

Строительная техника приезжает на площадку вечером и ночью. Фото: "КП-Ярославль".

В мэрии рассказали, что застройщиком является компания «ПИ «Спецстройпроект» и заверили, что все ее действия законны.

- Департаментом архитектуры мэрии 30 апреля 2015 года выдал разрешение на реконструкцию нежилого здания на улице Кирова, 5б под размещение кинотеатра с инженерными коммуникациями. В заключении государственной экспертизы содержится вывод о соответствии проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Проект согласовало Министерство культуры России. Информацию о разрешении на строительство мэрия направила в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области для подготовки отчёта о состоянии сохранности объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля». Отчёт был представлен Министерством культуры РФ в Центр всемирного наследия и рассмотрен Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО. Нигде не нашли препятствий для нового строительства. В итоге 18 апреля этого года прошло заседание рабочей группы координационного совета Ярославской области по вопросам градостроительной деятельности на котором проект был утвержден и согласован .

Застройщик и чиновники заверяют, что были проведены все необходимые археологические работы. Только вот местные жители утверждают, что не видели, чтобы в этом месте кто-то вел раскопки. Доказать или опровергнуть это сейчас, видимо, уже не получится.

По поводу того, что техника на объект приезжает по ночам, в мэрии пояснили, что именно такой график согласовали в ГИБДД. На самой площадке работы идет днем.

Кинотеатр будет четырехэтажным, при этом его высота не должна будет превысить разрешенных 15 метров. В комплекс будет входить холл, видеозалы, санузлы, административное помещение, подсобные и технические помещения.