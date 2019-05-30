2019-05-30T11:35:11+03:00
Общество

«Леонов снова в открытом космосе!»: Алексей Овчинин посвятил свой первый выход легендарному космонавту

В день рождения Алексея Леонова наш космонавт вышел в космос с его фотографией
Роман РЫЖИКОВ
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Командир МКС Олег Кононенко и бортинженер Алексей Овчинин посвятили свой выход в открытый космос Алексею Леонову в его юбилей. Фото: Roscosmos MediaКомандир МКС Олег Кононенко и бортинженер Алексей Овчинин посвятили свой выход в открытый космос Алексею Леонову в его юбилей. Фото: Roscosmos Media
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Сегодня, 30 мая, в день рождения первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова, свой выход в открытый космос завершили Олег Кононенко и Алексей Овчинин. Для командира МКС и бортинженера из Рыбинска это был первый выход в 2019 году. Его они посвятили легендарному космонавту.

Экипаж МКС поздравляет Алексея Леонова с Юбилеем.Космонавты российского сегмента Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравляют Алексея Архиповича Леонова с 85-летием. Roscosmos Media

Команда вышла в космос с фотографией героя, а на ранцах своих скафандров они разместили надписи: «Леонов №1» и «С днем рождения, Алексей Архипович».

- Алексей Архипович – наш герой, наша легенда, пример для подражания для многих поколений космонавтов. Его полеты стали символом мужества и завоевания новых высот. Тот подвиг, который Алексей Архипович совершил в марте 1965 года, когда первым вышел в открытый космос, навсегда вошел в летопись всего человечества! – отметил Кононенко

-Мы от души поздравляем Алексея Архиповича с юбилеем, желаем здоровья, счастья, творческих успехов, космического вдохновения и сил для новых свершений! – заключил Овчинин

Этот выход стал знаменательным и в жизни Овчинина – рыбинец впервые работал в открытом космосе.

В Роскосмосе сообщили, что все задачи выполнены, всего за пределами орбитальной станции космонавты провели шесть часов и одну минуту.

Алексей Леонов снова в открытом космосе!.Видео: Roscosmos Media

ИСТОЧНИК KP.RU

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