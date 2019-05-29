2019-05-29T19:12:21+03:00
Иваново

Полиция ищет худощавого подростка с зелеными глазами и овальным лицом в Шуе

14-летний Максим Попцов может находиться возле торговых центров
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: УМВД России по Ивановской областиФото: УМВД России по Ивановской области
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Полиция Ивановской области разыскивает пропавшего в Шуе 14-летнего подростка. Максим Попцов ушел из дома с улицы Стрелецкой утром 27 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид подростку 14 лет. Худощавый, невысокого роста, около 160 см. Лицо овальное, короткие темно-русые волосы. Зеленые глаза.

Парень был одет в светлые шорты и темно-синюю футболку. С собой имел черный рюкзак.

Может быть рядом с торговыми центрами.

Просим сообщить в полицию по телефонам 8 (49351) 3-82-26, 8 (49351) 4-34-53, если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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