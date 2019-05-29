Полиция ищет худощавого подростка с зелеными глазами и овальным лицом в Шуе

Полиция Ивановской области разыскивает пропавшего в Шуе 14-летнего подростка. Максим Попцов ушел из дома с улицы Стрелецкой утром 27 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид подростку 14 лет. Худощавый, невысокого роста, около 160 см. Лицо овальное, короткие темно-русые волосы. Зеленые глаза.

Парень был одет в светлые шорты и темно-синюю футболку. С собой имел черный рюкзак.

Может быть рядом с торговыми центрами.

Просим сообщить в полицию по телефонам 8 (49351) 3-82-26, 8 (49351) 4-34-53, если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка.