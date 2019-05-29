Сезон велосипедных краж открыт: 6 правил, которые помогут не остаться без «железного коня»

Во Фрунзенском районе Ярославля с лестничной площадки украли детский велосипед. Он стоял в доме на улице Калинина. Мужчина, который обратился в полицию, рассказал, что не стал заносить велосипед в квартиру и оставил его на ночь на общей территории. Утром семья обнаружила пропажу.

По горячим следам полиция нашла подозреваемого. 18-летний парень спрятал украденное на своей даче. По факту кражи возбудили уголовное дело.

На территории нашей области проводится целый ряд профилактических мероприятий, которые помогают найти преступников, ворующих велосипеды. Например, создана база, в которую занесен номер транспортного средства, его отличительные черты и информация о владельце. Вы тоже можете внести свои данные. Для этого обратитесь в ближайший отдел полиции или к своему участковому. Это поможет в розыске, если ваш велосипед украдут.

Чтобы этого не случилось, придерживайтесь следующих правил.

1. Не оставляйте транспортное средство без присмотра даже в подъезде с домофоном.

2. Если вы все-таки решились это сделать, пристегните его надежным велозамком.

Велозамок должен быть тросовым, а толщина его душки не должна быть менее 12 мм. Помните, что дешевые и тонкие тросики легко перекусить маленькими кусачками.

Замочный механизм может быть кодовым или ключевым. Кодовые замки не очень надежны, так как состоят из 4-5 цифр, которые несложно подобрать. Наиболее стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Чтобы вскрыть такой механизм, нужно потрудиться

3. Убедитесь, что конструкция, к которой вы пристегиваете «железного коня» надежная и устойчивая.

4. Оставляйте велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.

5. Не доверяйте незнакомым людям присматривать за вашим имуществом, даже если вы отлучаетесь ненадолго.

6. Сделайте на велосипеде «особые приметы»: отметку на раме или надпись несмываемой краской.

Обязательно храните документы от велосипеда или перепишите себе серийный номер рамы. Также сделайте фотографию транспортного средства «в профиль» и запомните все детали: установленные аксессуары, наклейки, повреждения и так далее.

Полиция просит у ярославцев не покупать велосипеды «с рук» по низким ценам. Есть вероятность, что они украдены.