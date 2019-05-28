МегаФон цифровизирует бизнес своих клиентов

Современные цифровые технологии помогают решать уже не тактические – стратегические вопросы. При участии мобильных операторов строятся целые «умные» города, предприятия получают возможность эффективно управлять производственными линиями и тысячами удаленных объектов. МегаФон – не просто один из участников этой цифровизации. Обладая мощной инфраструктурой, он первым осваивает новые технологии и запускает на их базе услуги, дающие корпоративным клиентам явные конкурентные преимущества.

Самая «плотная» сеть

Прежде чем говорить о конкретных услугах, нужно уточнить, что именно делает МегаФон надежным помощником бизнеса и государственных заказчиков. Стать «пионером цифровизации» российской экономики оператору помогли развитая инфраструктура и скорость освоения новых технологий. МегаФон первым в стране запустил сеть 4G, затем – LTE-Advanced, увеличив скорость мобильной передачи данных до 300 Мбит/с. Сейчас оператор является первым интегратором стандарта связи NB-IoT, на базе которого развивается «промышленный» интернет вещей. В сети МегаФона – наибольшее в РФ число базовых станций: на данный момент их почти 230 тысяч, причем свыше 87 тыс. – это станции стандарта 4G/ LTE. Такие технологические возможности позволяют МегаФону участвовать в крупнейших национальных проектах. В их числе – Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу-2018, для которого оператор готовил инфраструктуру связи. Во многих регионах МегаФон запускает цифровые проекты в сфере ЖКХ и телемедицины, управления городским транспортом и уличным освещением в интересах госзаказчиков. И, конечно, цифровые инновации становятся на службу бизнесу корпоративных клиентов МегаФона. Расскажем о нескольких услугах оператора.

Цифровой рекрутер

Поиск новых сотрудников часто требует больших затрат времени и сил. МегаФон предложил оптимизировать этот процесс с помощью цифровых технологий. Виртуальная платформа «МегаФон Рекрутика» обладает целым рядом полезных функций – от автоматической публикации вакансий на кадровых сайтах и в социальных сетях и обработки откликов, до фильтрации кандидатов и SMS-уведомлений тем, кто прошел ту или иную стадию отбора. Фактически специалисты по работе с персоналом избавляются от «ручной» работы – все рутинные действия производятся платформой «МегаФон Рекрутика». Таким образом можно искать как одного кандидата, так и закрывать «массовые» вакансии, такие как продавец-консультант сети супермаркетов. Техническая поддержка и регулярные обновления платформы включены в стоимость любого тарифа.

«Облака»: безопасность и экономия на ИТ инфраструктуре

Одна из заметных затратных статей бюджета многих компаний – содержание собственной ИТ-инфраструктуры и специалистов, отвечающих за ее работу. Современные цифровые технологии позволяют уменьшить эти расходы в разы, высвободить время специалистов на более интересные и значимые работы. В облака мигрируют хранение данных, любых систем и приложений, которыми пользуются сотрудники компании. Результат – отпадает необходимость закупать и содержать дорогостоящие серверы и софт. И это только некоторые из функций «Делового облака» МегаФона. В личном кабинете пользователи сервиса сами настраивают нужную конфигурацию, выбирая количество задействованных процессоров, объем дисков, необходимых для хранения данных, сотрудникам становятся доступны сложные вычисления и работа без проблем даже с высоконагруженными приложениями. Свои компетенции поддержки высоконагруженных сервисов МегаФон транслирует клиентам и через быструю профессиональную техподдержку.

Очень важно, что облачная платформа МегаФона обеспечивает полную сохранность информации. Она оснащена надежной системой шифрования, защитой от DDoS-атак. А критически важные данные можно дополнительно защитить за счет тройной репликации, балансировщика нагрузки и ЦОДов уровня TIER III. Итог – максимальная безопасность бизнеса и значительное снижение издержек на ИТ.

IoT – по всей области

«Умные» вещи сейчас используются бизнесом самого разного профиля: датчики охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и скуд, системы контроля над транспортом, датчики и счетчики ресурсосбытовой отрасли и ЖКХ. Необходимость в «ручном» контроле отпала полностью - сервис МегаФона «М2М-мониторинг» позволяет компаниям самостоятельно контролировать и управлять своим оборудованием через пользовательский или программный интерфейс для разработчиков. В режиме реального времени сотрудники получают сообщения о перемещениях объекта, утечке воды, падении давления на трубопроводе или о том, что в банкомате закончились наличные. Специалисты могут анализировать совокупные данные о работе тысяч устройств с разных площадок – а значит, принимать более быстрые и взвешенные управленческие решения.

Особенно интересной М2М-платформа МегаФона будет компаниям, имеющим обособленные подразделения в разных районах области, а также клиентам, чей бизнес изначально не сосредоточен в офисе или на производственной площадке – например, транспортным предприятиям, а также тем, кому нужно встраивать такие решения в свои информационные системы. Свой вариант применения «умных» сервисов можно найти в МегаФоне для любого бизнеса.