Туристы хотят в Костроме больше туалетов и мастер-классов

25 мая, в последний день работы V Костромского Экономического форума, в Костроме прошел круглый стол «Территория роста» на тему развития туризма в Костромской области. Представители областной и городской администрации, Союза городов Золотого кольца, федеральных и региональных туроператоров обсудили, как можно усовершенствовать туристическую инфраструктуру и привлечь в регион еще больше путешественников.

Со своими предложениями вышли туроператоры. У многих из них вызывает неудобства перекрытие центра Костромы во время праздников.

- Мы предлагаем вернуться к практике, когда туристическим автобусам выдавали спецпропуски. Ведь среди организованных туристов большое количество пожилых и людей с ограниченными возможностями, - говорят предприниматели.

В свою очередь туроператорам специалисты посоветовали расширить спектр туристических услуг и маршрутов.

- По-прежнему ставка делается на удовлетворение культурно-познавательных потребностей туристов, в то время как мотивы современных путешественников более разнообразны. Лишь около 20% туроператоров работают на гастрономический, агротуризм, тематический, промышленный, семейный виды туризма, - отметила исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах.

Кстати, при опросах приезжавшие в Кострому туристы на вопрос, каких объектов и программ не хватает на маршруте «Золотое кольцо России», проголосовали за такой пункт, как «экскурсии по нетуристическим местам». В программе экскурсий многим хотелось бы видеть нестандартные объекты, посещение театров и концертов, мастер-классы по истории русских народных промыслов. А еще туристам не хватает туалетов, хороших дорог и отреставрированных зданий.