На базе отдыха в Ивановской области трагически погиб ребенок

Несчастный случай произошел в субботу, 25 мая, на базе отдыха «Sun Rise» в Тейковском районе Ивановской области. Здесь погиб шестилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла за считанные секунды. Мама мальчика присматривала за младшими детьми, а папа разговаривал со своим братом неподалеку. Когда мужчины поняли, что произошло, они тут же кинулись спасать ребенка. К несчастью, спасти его уже не удалось…

- Действиям должностных лиц базы отдыха будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается. – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ивановской области.

Редакция «Комсомольской правды - Ярославль» выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика.