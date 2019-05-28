2019-05-28T10:45:21+03:00
Иваново

На базе отдыха в Ивановской области трагически погиб ребенок

Шестилетний мальчик утонул в бассейне
Роман РЫЖИКОВ
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Мальчик упал в бассейн, когда на мгновение остался без внимания. Фото: СУ СК РФ по Ивановской областиМальчик упал в бассейн, когда на мгновение остался без внимания. Фото: СУ СК РФ по Ивановской области
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Несчастный случай произошел в субботу, 25 мая, на базе отдыха «Sun Rise» в Тейковском районе Ивановской области. Здесь погиб шестилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла за считанные секунды. Мама мальчика присматривала за младшими детьми, а папа разговаривал со своим братом неподалеку. Когда мужчины поняли, что произошло, они тут же кинулись спасать ребенка. К несчастью, спасти его уже не удалось…

- Действиям должностных лиц базы отдыха будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается. – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ивановской области.

Редакция «Комсомольской правды - Ярославль» выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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