2019-05-27T17:21:21+03:00
Иваново

А я мучаюсь от боли со своей любовью: в Иванове мошенники обманули поклонницу группы «Руки вверх»

Женщина хотела купить билеты в интернете и осталась с пустыми руками
Роман РЫЖИКОВ
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Возможно, это судьбаВозможно, это судьбаФото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию Иванова обратилась 28-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что ее обманули мошенники. В соцсетях она заказала два билета на группу «Руки вверх», перевела три тысячи рублей на указанный счет и осталась с пустыми руками.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и уже начали искать тех, кто наживается на поклонниках.

Меломанам же, да и всем остальным, правоохранители напоминают, что при покупке чего-либо в Интернете, надо быть особенно осторожными.

Мошенники часто занижают цену ниже рыночной, чтобы привлечь жертв, просят предоплату, причем, с использованием анонимных платежных систем или банковской карты, оформленной на частное лицо, и вообще, ведут себя часто настойчиво и навязчиво. Не поддавайтесь на уловки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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