В Костроме улицы ушли под воду после мощного ливня

Мощный ливень, который обрушился на Кострому в воскресенье, 26 мая, привел к настоящей катастрофе. В городе затопило дороги, тротуары и кое-где даже первые этажи домов. Говорят, что за несколько часов выпала месячная норма осадков. Машины глохли в огромных лужах, а пешеходы преодолевали улицы по колено в воде.

- Водичка холодная – единственный минус! – хохочут молодые люди на видео, выложенном в группе «Подслушано в Костроме» в «ВКонтакте». Парни идут босиком по центральной улице, которая в этот момент больше похожа на реку .

Жители уверены, что ЧП произошло из-за того, что городские ливневки не справились с объемом воды.

- Так все забито! – обсуждают пользователи соцсетей.

Постепенно вода сошла. Правда, теперь Кострому ждет новое испытание. На сайте областной администрации размещено предупреждение о сильном ветре, который ожидается 28 мая. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Последствиями стихии могут стать нарушения электроснабжения, падения рекламных щитов, башенных кранов, деревьев. При возникновении экстренных ситуаций, звоните в экстренные службы области по телефону 112.