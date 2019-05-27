2019-05-27T13:01:36+03:00
Общество

«Балтика 0» поддержала велопробег в День города Ярославля

Во Фрунзенском районе города прошел велопробег, посвященный юбилею филиала «Ярпиво»
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25 мая прошел велопробег посвященный 45-летия завода Ярпиво25 мая прошел велопробег посвященный 45-летия завода Ярпиво
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В 12-километровом велопробеге приняли участие полсотни ярославцев – велолюбители, журналисты, блоггеры и сотрудники завода. Официальным безалкогольным пивом велопробега выступила «Балтика 0» – бренд №1 на российском рынке безалкогольного пива.

На финише все совершеннолетние участники велопробега смогли восстановить силы после дистанции «Балтикой 0», а также принять участие в викторине, посвященной безалкогольным сортам пива.

Велопробег пивзавода Ярпиво по Фрунзенскому району

Велопробег пивзавода Ярпиво по Фрунзенскому району

– Мне понравилось сегодняшнее мероприятие. Приятно видеть много единомышленников, которые поддерживают активный образ жизни. Здорово, что «Балтика 0» поддерживает спортивные мероприятия: безалкогольное пиво отлично подходит для того, чтобы освежиться после дистанции, – сказал нам на финише участник велопробега Иван Коршунов.

Отметим, что «Балтика 0», помогая тем, кто выбирает активный образ жизни, в 2019 году является спонсором 12 марафонов по всей России.

Велопробег при поддерке бренда Балтика 0

Велопробег при поддерке бренда Балтика 0

– Хочется поздравить ярославцев с Днем города, а наших сотрудников – с юбилеем предприятия, – сказал после велопробега директор «Пивзавода «Ярпиво» Владислав Большаков. – Наш завод – это крупный налогоплательщик, с каждым днем мы растем и совершенствуемся, помогая развиваться региону. Ровно месяц назад мы запустили в эксплуатацию безалкогольное производство. Бережно сохраняя традиции пивоварения, мы разрабатываем и выпускаем новые сорта для наших потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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