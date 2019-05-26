2019-05-26T20:36:54+03:00
Общество

«Следов пыток не обнаружено»: в ярославском УФСИН прокомментировали обстоятельства смерти заключенного

Мужчина скончался в больнице
Екатерина РЯБЦЕВА
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Следственными органами СК России по Ярославской области проводится доследственная проверкаСледственными органами СК России по Ярославской области проводится доследственная проверкаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославле умер заключенный. Последние дни жизни он находился в больнице №2. Туда мужчина попал из СИЗО в Коровниках. Осужденного приговорили к трем годам колонии-поселения. Через Ярославль он проходил по этапу.

В СМИ появились сообщения об избиении осужденного, но в пресс-службе УФСИН сообщают, что эта информация не соответствует действительности.

– 28 апреля 2019 года в камере СИЗО-1 обнаружен осуждённый, этапируемый транзитом через следственный изолятор, совершивший попытку акта суицида, – сообщили в УФСИН России по Ярославской области.

Чтобы помочь мужчине, в следственный изолятор приехали врачи. Они провели все необходимые реанимационные мероприятия. Осмотрев осужденного, врачи пришли к выводам: следов пыток и насилия не обнаружено. Далее его отправили в больницу, чтобы пройти лечение. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

Следственными органами СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка.

– Выясняются все обстоятельства произошедшего, – рассказала представитель ведомства Кристина Гузовская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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