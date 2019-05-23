2019-05-23T16:13:16+03:00
Спорт

Ярославна стала дважды чемпионкой России за семь дней

Карина Иванова тренируется сама и тренирует детей в ярославском бойцовском клубе «Легион»
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Карина ИвановаКарина ИвановаФото: Роман РЫЖИКОВ
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20-летняя спортсменка из Ярославля Карина Иванова за одну неделю стала дважды Чемпионом России: сначала по панкратиону, на Чемпионате в Нижнем Новгороде, который проходил в конце апреля, и на Чемпионате России по ММА.

- Я сильно волновалась, - вспоминает Карина. – За боями смотрели мои близкие и мои воспитанники.

Ярославна тренирует самых маленьких спортсменов бойцовского клуба «Легион». В ее группе тренируются мальчики и девочки в возрасте от 6 до 12 лет. Сама она пришла в боевые искусства в семь. И с тех пор изучила множество техник и завоевала множество вершин.

- Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, - говорит Карина. – И хочу привести к успеху своих маленьких бойцов.

За последние полгода это далеко не первые достижения. Карина уже выиграла Первенство Мира по панкратиону, Кубок России по панкратиону, Чемпионат России по панкратиону и Чемпионат России по ММА. Осенью у спортсменки два Чемпионата Мира, к которым Карина готовится уже сейчас. Сейчас Карина является самой титулованной спортсменкой по смешанным единоборствам в Ярославской области, а девушку тренирует основатель и старший тренер клуба «Легион», Президент Федерации панкратиона Ярославской области Иван Богатиков.

Карина Иванова, Иван Богатиков и Михаил Назаров Фото: Роман РЫЖИКОВ

Карина Иванова, Иван Богатиков и Михаил НазаровФото: Роман РЫЖИКОВ

- На базе нашего клуба основана Федерация панкратиона Ярославской области. Так же мы выступаем и в других направлениях контактных единоборств: тайский бокс, грэпплинг, ММА, армейский рукопашный бой и ушу саньда. Мы не замыкаемся в рамках одного направления и стараемся развиваться разносторонне, - рассказал тренер.

Кроме детских групп, в «Легионе» проходят тренировки и для взрослых. Многие начинают заниматься спортом уже в достаточно зрелом возрасте. Есть и «ветераны», которые достигают результатов после 40 лет.

Несколько залов оборудованы всем, что может понадобиться спортсмену во время тренировок: татами, зеркала, мешки. Групповые и индивидуальные занятия проводят многократные чемпионы и опытные тренера. Но главной чертой «Легиона» является сама его суть: клуб был основан 15 лет назад.

Спортсмены клуба "Легион"

Спортсмены клуба "Легион"

- Первая тренировка состоялась 4 февраля 2004 года в обычной ярославской школе в Брагино. Это было собрание единомышленников. Я сам всю жизнь занимался спортом и хотел передать свои знания и умения. Тогда еще не было никакого названия, а деньги это не приносило, – вспоминает Иван Богатиков. – Я занимался со школьниками, тренировал их. И только потом, постепенно, это стало моим основным видом деятельности, превратившись во что-то действительно масштабное.

Спортсмены и тренера «Легиона» за эти 15 лет становились чемпионами и призерами всероссийских, европейских и мировых соревнований. Для выступающих за клуб бойцов действуют отдельные предложения и зачастую он тренируются бесплатно, а иногда и зарабатывают, занимаясь своим любимым делом.

Михаил Назаров Фото: Роман РЫЖИКОВ

Михаил НазаровФото: Роман РЫЖИКОВ

Есть у спортсменов и возможность стать инструкторами своего клуба. Так, например, стать тренером готовится 18-летний кандидат в мастера спорта по панкратиону и ММА Михаил Назаров.

- Я пришел в «Легион» два года назад,– рассказывает Михаил. – За это время я добился новых высот и вышел на тот уровень, когда могу тренировать других спортсменов.

- В этом наша особенность, - подчеркивает и старший тренер бойцовского клуба «Легион» Иван Богатиков. - Мы не просто тренируемся, чтобы стать лучше, быстрее, сильнее. Мы тренируемся, чтобы помочь стать лучше другим!

Время тренировки

Время тренировки

ИСТОЧНИК KP.RU

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